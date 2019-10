Inovare, la plataforma para impulsar la transferencia científica e industrial, inicia su actividad en Petrer y Torrevieja

Inovare, la plataforma para impulsar la transferencia científica e industrial, inicia su actividad en octubre. La iniciativa está promovida por Hidraqua, la Universidad de Alicante y Fempa y nace con el objetivo de conformar un ecosistema heterogéneo que fortalezca el entorno empresarial a través del impulso de iniciativas de transferencia científica y tecnológica.

La primera de las sesiones se llevará a cabo en Petrer el 23 de octubre a las 10h. en la sede Universitaria y en el mes de noviembre está prevista una nueva sesión en Torrevieja.

Estas jornadas están dirigidas principalmente a empresas que tengan interés y fomenten el know-how en tecnologías diferenciales, con independencia de su sector de actividad, así como emprendedores y startups de reciente creación.

En la fase inicial se incidirá en potenciar la colaboración transversal y divulgación del potencial creativo y emprendedor, a través de actividades tales como Testing One to One en la cual empresas tradicionales puedan analizar y verificar productos o servicios innovadores en un contexto real proveniente de startups locales.

Para inscribirse en estas sesiones y conocer toda la información del proyecto se ha habilitado la web www.inovare.es.