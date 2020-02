Seneo, una gota en el oceano eléctrico, supera los 3.000 contratos: "Los negocios ecológicos no pueden vivir del cliente militante"

En un ecosistema en el que las grandes corporaciones energéticas son las dominadoras del mercado eléctrico, hay pequeñas cooperativas que buscan su negocio a escala con un valor añadido como es utilizar energías renovables. Es el caso de la cooperativa Seneo que desde Ontinyent asoma su cabeza con una propuesta que tras seis años ya se ha consolidado en el mercado local.

El gerente y fundador de la cooperativa, Ximo Galiana, explica que la competencia entre los pequeños y los grandes en este sector es absolutamente desproporcionada, pero que sus precios son competitivos, lo cual le ha hecho superar ya los 3.000 contratos y casi 2.400 socios cooperativistas. No obstante, y pese a que hace bandera de ofrecer electricidad generada con energías renovables, Galiana advierte que no es suficiente vender el valor de la sostenibilidad, y que para atraer a clientes tienes que demostrar que ofreces un ahorra al cliente en su factura eléctrica.

"Los negocios ecológicos no podemos vivir únicamente del cliente militante, son pocas las excepciones de las cooperativas que lo consiguen, hay que ser competitivos porque si no serán marginales", apunta Galiana. Así, pese al discurso de alerta ante el cambio climático y la situación de emergencia climática, lamenta que no ha supuesto ningún repunte de clientes, "el año pasado fue el de menos contratación, pero esta es una carrera a largo plazo".

Sobre el futuro asegura que "hemos llegado para quedarnos" pero que ahora competir con energías sostenibles es muy duro. No obstante también asegura que "con un poco que ayude la administración legislando, las energías renovables son un negocio rentable", pero que los gobiernos, tanto autonómicos como el estatal, deben desarrollar y aplicar el discurso de la emergencia climática.

Por otro lado destaca que tienen que luchar en un gran mercado donde su batalla está en la proximidad, en ofrecer confianza al cliente cercano; así se compara con otra entidad vecina, Caixa Ontinyent, que también ofrece un servicio próximo encontrando hueco entre los grandes bancos. De su clientela señala que el 50% son de Ontinyent, un 30% del resto de la comarca de la Vall d'Albaida, y el resto de las comarcas centrales, además de algún cliente esporádico más allá del entorno cercano.

Sobre el cliente tipo Galiana explica que tanto particulares como empresas o ayuntamientos "muchos que tienen un perfil más cercano a nuestro modelo no se han asomado, y otros que considerarías que se encuentran ideológicamente alejados, se han hecho socios porque les es rentable". Es decir, los clientes de las empresas ecológicas "ni son todos los que están, ni están todos los que son".