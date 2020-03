Els ajuntaments de l'Horta Nord presenten un estudi que evita la plataforma del Corredor Mediterrani pel cor de l'Horta

En el Col·legi Territorial d'Arquitectes de València es va presentar el passat dimecres de l'estudi tècnic per a un traçat de l'AVE que han finançat els ajuntaments d'Albalat dels Sorells, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, la Pobla de Farnals, el Puig de Santa Maria, Foios, Massalfassar, Massamagrell i Meliana. L'autor de l'estudi, Josep Lluís Miralles, professor de la Universitat Politècnica de València va desgranar el projecte acompanyat dels alcaldes Josep Riera de Meliana (Compromís) i d'Enric Palanca de la Pobla de Farnals (PSOE). Entre el nombrós públic assistent també estaven presents Sergi Ruiz, alcalde de Foios, Nicolau Claramunt d'Albalat dels Sorells i Joan Morant de Massalfassar.

L'estudi proposa un traçat alternatiu per al corredor Mediterrani al què contempla el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Com va explicar Miralles "el projecte del Ministeri planteja un túnel subterrani que discorriria des de l'estació central, per baix de la Plaça de Bous i de la Gran Via fins a arribar a la Universitat Politècnica després el túnel eixiria a la superfície per Alboraia i passaria pel cor de l'Horta Nord cap a Castelló”. Aquest projecte provocaria “la destrucció del paisatge i el sòl agrícola més valuós de tota l’horta protegida, a més d'un enorme efecte barrera”. La proposta de traçat encarregat pels municipis a la Universitat Politècnica comportaria traslladar l'AVE en sentit invers, és a dir, el túnel subterrani aniria per l'Avinguda del Cid per a eixir a l'Aeroport i allí enllaçar amb el by pass fins a Sagunt. Esta alternativa, el cost de la qual no és molt superior a la plantejada pel Ministeri, no afectaria l'Horta protegida.

L'alcalde de Meliana, Josep Riera, assenyalava què "els temps de considerar l'horta com un solar on construïr i desenvolupar infraestructures d'elevat impacte han passat. Ara l'Horta està reconeguda per la FAO i hi ha una llei de protecció que ens obliga a replantejar-nos este projecte". L'alcalde de la Pobla, Enric Palanca va destacar la capacitat d'unió dels municipis de la comarca "davant d'un projecte que atenta contra el territori i crea barreres addicionals a les que ja sofrim. El nostre plantejament és objectiu i racional: complint amb els objectius de sostenibilitat i fent com les ciutats desenvolupades, unir l'alta velocitat amb l'aeroport".

Segons el professor Miralles, "connectar l'AVE amb l'aeroport suposaria a l'any un milió de passatgers addicionals al tren d'alta velocitat amb la connexió directa entre les estacions de Castelló, Sagunt, València, Alzira i Xàtiva". Tanmateix, aquest traçat alternatiu, segons l'informe presentat, únicament suposa la destrucció de 0,25 hectàrees d'horta.

L'enginyer va explicar que hi ha reserva de sol suficient al costat de l'autovia del By-pass per a construir la infraestructura, però que actualment s'està treballant en el projecte d'obra de la futura ampliació de la carretera, tot i que l'empresa adjudicatària de la redacció ha fet fallida. "Es tracta de l'únic canal lliure per a anar del sud al nord sense travessar València i tal vegada siga l'única oportunitat que tenim per a repensar què fer", va exposar Miralles.

Els representants municipals de les localitats que han contractat la redacció de l'estudi es reuniran pròximament per a enviar el document al Ministeri de Transport perquè tinga en compte l'alternativa proposada. Tant Riera com Palanca assenyalaren que el debat està obert i el moment és idoni per al replantejament i pressa en consideració de propostes com la que presentaren.