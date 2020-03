La València metropolitana més a prop: assaig d'un bo únic de transport per a aquestes Falles

Les pròximes Falles serviran de banc de proves per a l'anhelada unificació tarifària del transport públic metropolità de València.

Tal com va anunciar recentment el president del Consell, Ximo Puig, l'Autoritat Metropolitana del Transport de València llançarà el BonoFalles vàlid per a fer viatges il·limitats en la xarxa de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), Metro, tramvia i busos metropolitans durant la setmana fallera (del 12 al 19 de març) per 7 euros.

En aquesta primera prova del que ha de ser la integració tarifària plena per a poder moure's per tota l'àrea metropolitana amb un únic bitllet o títol, independentment de la manera de transport que es trie, ha quedat fora la xarxa de Rodalies de Renfe, encara que la idea és que en el futur també s'incloga en l'esmentada integració.

La Generalitat Valenciana va aprovar a la fi de desembre de 2016 la creació de l'Autoritat Metropolitana desmantellada pel PP en plena crisi per l'al·luvió de retallades, encara que va ser al setembre de 2017 quan es va constituir el seu consell d'administració i va començar a funcionar de manera efectiva.

L'objectiu de l'ens és coordinar les diferents modalitats de transport públic i optar a la subvenció estatal que obtenen altres àrees metropolitanes com la de Madrid (127 milions) o Barcelona (109 milions) amb l'objectiu d'implantar el bo únic de transport que ara es posarà a prova.

Segons el pes poblacional de l'àrea de València, la quantitat a aportar per l'Estat estaria entorn dels 38 milions d'euros. Malgrat tot, el màxim que s'ha aconseguit fins ara, previst en els últims pressupostos del PP de Rajoy, encara en vigor, són 10 milions d'euros.

L'àrea metropolitana de València compta amb 1,8 milions d'habitants que cada dia realitzen 3,8 milions de viatges, per la qual cosa cada ciutadà realitza de mitjana 2,3 viatges al dia.

Cada viatger dedica 28 minuts per viatge i dels 175 milions d'usuaris anuals de transport públic, 89 utilitzen l'EMT, 60 milions el metro i el tramvia, 17 els Rodalies i 9 milions el bus interurbà.