La número 2 de EMT València asegura que nunca antes del robo de 4 millones se habían ordenado pagos con un PDF

María Rayon ha comparecido en la comisión que investiga la estafa en el seno de la empresa y ha insistido en que no se pudo detectar porque la directiva despedida, Celia Zafra, se saltó los protocolos Según los consejeros, Rayon ha confirmado que entró a la banca online el 16 de septiembre estando de baja por maternidad para abonar una remesa, pero no vio las transferencias ni leyó correos El PSPV se reafirma en que ha habido "errores graves" en los protocolos internos que han imposibilitado detectar el robo en 20 días y advierte de que no ecapsulan "la responsabilidad en Zafra"