Las oficinas de empleo renuevan el paro automáticamente sin tener que acudir y permiten apuntarse por teléfono

El sevicio valenciano de empleo Labora y el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) están a punto de lanzar una batería de medidas conjuntas para evitar que los desempleados tengan que acudir a las oficinas y así evitar contactos para combatir el coronavirus. Según explican fuente de Labora las prestaciones por desempleo activas "se renovarán automáticamente sin tener que acudir a las oficinas". Además, los nuevos parados podrán apuntarse "por vía telefónica", un trámite que antes solo se podía realizar de manera presencial, explican las mismas fuentes.

Desde la mañana de este lunes a las 7:30 horas se están renovando las prestaciones de manera automática. Los parados que se apunten por primera vez deberán llamar al 012 y pedir cita para su oficina. Posteriormente le llamarán de la oficina correspondiente para realizar el trámite.

El primer día laborable tras el decreto de Estado de Alarma ha desbordado las oficinas de Labora en la Comunitat Valenciana. Se han llenado de personas que no saben cómo podrán seguir manteniendo la prestación y los teléfonos a atención no han parado de sonar. Para tranquilizar a estos ciudadanos se han tomado estas medidas para que no tengan que acudir a los centros de desempleo y así también evitar la posible propagación del virus entre los funcionarios.

En un comunicado posterior, Labora y el Sepe han anunciado que la red de Oficinas de Empleo permanecerá cerrada desde este lunes para la atención presencial al público, "manteniendo su funcionamiento interno para garantizar la inscripción y renovación de la demanda de empleo y la tramitación de las prestaciones por desempleo".

"Con esta medida, de carácter extraordinario, se pretende atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias por motivos de salud pública, evitando los desplazamientos de la ciudadanía y el contacto presencial", han explicado.

En la misma nota se especifica que se ha acordado la simplificación de los procedimientos administrativos y el reforzamiento de la atención telefónica y telemática a las personas usuarias, para lo que se han habilitado las correspondientes líneas de contacto en cada Oficina de Empleo.