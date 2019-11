Albert Rivera (o Girauta) nos lían con la Botín

Sugería un amargo Girauta la otra noche a Luis Herrero en la radio que el hundimiento de Ciudadanos se ha debido a la negativa de Albert Rivera a pactar Gobierno con Sánchez... lo que cabreo un huevo a los poderes fácticos y ello conllevó la animadversión de la prensa y medios- todos al servicio de tales poderes, un suponer-; hasta que como se ha visto tras el 10N, estos ciudadanos se quedaron diezmados ( nunca mejor dicho).

Pero en verdad y corríjanme si me equivoco, que yo no he visto por ningún lado en estos meses esa mala leche que el tal Girauta presupone de los medios. Y aún más desconcertado quedo, cuando en un tweet el intelectual de Cs culpa directamente a la Botín de la escabechina cruel sufrida por los naranjas. Sin embargo parece olvidar don Juan Carlos, que lo de que la Arrimadas dejara Catalunya fue un fallo garrafal y por todos incomprendido: con lo magnífica que estaba ella echándole la bronca todo el dia al señorito Torra. Y para más inri el Albert va y se nos lía de repente y a todo trapo con la farándula o la Malú y precisamente en el país de la envidia...Y por si todo esto fuera poco, encima Naranjito en plan niño caprichoso insoportable se emperra en que con Sánchez no va ni a la puta esquina; cuando nos tenía más que acostumbrados a pactar a diestra y a siniestra sin hacer ascos ni remilgos a nadie como bien hizo en Andalucía con la Susana que estaba de Eres hasta las cejas. Por eso Sr. Girauta, todo esto que usted dice no parece de recibo pues aunque no dudo que Rivera fuera presionado hasta los topes por la Botín y cía. para gobernar con Sánchez, lo cierto es que su electorado, más bien centrista-bisagra también esperaba lo mismo y de ahí el costalazo de collons que se han pegado. Porque de persecución de los medios a partir de la rebeldía de don Albert nada de nada.

Salvo que lo que usted realmente quiera decir- pero que en realidad no se atreve a desvelar - es que la señora Botín cada noche electoral y desde su magnífica ciudad financiera de Boadilla del Monte, una vez a las 8 de la noche se han cerrado todos los Colegios Electorales y le han pasado los datos, en una gran pizarra gris que tiene al efecto, al fin garabatea perezosa junto a las siglas de cada partido el resultado preciso de escaños que va a tener cada uno esa noche. Mayormente para que cuando a partir de las 11 empiecen a salir por la tele los líderes junto a sus fans tengan algo coherente que decir y a que atenerse en cada noche electoral. Lo que no es moco de pavo, y si me parece sr. Girauta, mucho más plausible que sus lloriqueos, sus requiebros y sus historias.

*Jaime Navarro, abogado especialista en estafas bancarias