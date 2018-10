Pero, a la vez, esa universalidad de nuestro poeta no puede ser la coartada con la que se acaben blanqueando y apropiando de él quienes hoy legitiman una suerte de reconstrucción de la peor tradición política española, la que utiliza “la Patria” contra la gente. Máxime ahora, cuando asistimos a una deriva extremista y xenófoba en todo el planeta y también en nuestro país. No creo (y sería un craso error hacer ese análisis) que estemos ante una simple repetición del fascismo. En pleno siglo XXI, los sujetos, discursos y banderas de esos movimientos difieren, mucho, del fascismo que combatió Miguel Hernández -por lo que sería bueno entender que a la gente demócrata nos toca, también, reinventar algunas de nuestras herramientas-. Pero eso no impide que haya un cierto paralelismo y continuidad histórica entre ambas tradiciones.

Por eso, hoy más que nunca debemos recuperar a Miguel Hernández como frontera, no para atrincherarnos hacia dentro, sino para ensancharnos y cercar a quienes defienden posiciones de odio que deben permanecer como minoritarias. Recordarlo y recuperarlo como dique de contención frente a la legitimación de las posiciones de intolerancia y exclusión herederas de aquellas contra las que combatió. Hoy, algunos de los sectores políticos que quieren homenajear a -y apropiarse de- Miguel Hernández, están, a la vez, reorientando sus discursos hacia posiciones más extremistas. Una contradicción que, con inteligencia, puede permitirnos mantener la iniciativa y no regalar ni un gramo de legitimidad a estas nuevas amenazas. Dicen que Miguel Hernández fue “poeta del pueblo”, cierto. Pero también lo quiso ser “de la nación” (o naciones). Fue el poeta que atisbó la pluralidad de nuestra tierra en sus “Vientos del Pueblo” o “Euzkadi”; en el que se adivina un patriotismo vinculado a la justicia social cuando nos recordaba que no podíamos permitir que las élites “se comieran” nuestra España; o que defendió la solidaridad de los pueblos en su homenaje a quienes “tienen un alma sin fronteras” en su Soldado Internacional caído en España. No, no es justo apropiarse de la memoria de nadie para justificar posiciones políticas hoy. Pero parece lógico reclamar que hay homenajes y recuerdos donde es necesario poner fronteras para que no quepa todo. En la España que recuerda a Miguel Hernández, el odio al extranjero o el enfrentamiento entre la gente común, no tiene cabida.

Carlos Bernabé Martínez es concejal de Cambiemos Orihuela.