Comunicat Per la Llibertat d'expressió

A Madrid acaba de ser prohibit el concert que els músics Luis Pastor i Pedro Pastor tenien concertat per a el mes vinent de setembre. Fa unes setmanes succeïa els mateix amb el programa de concerts que se celebra en el Festival de San Mateo, a Oviedo. I una mica més arrere succeïa el mateix, de nou a Madrid com a escenari, amb el grup Def Con Dos i el seu cantant César Strawberry. Però també al País Valencià sabem d'aquestes prohibicions, Pep Gimeno "Botifarra" i el grup Carraixet, van patir també prohibicions i anul·lacions de concerts. Massa senyals que anuncien -en aquells llocs governats per PP i Ciutadans, i ara a més amb la presència de Vox dins o fora d'aqueixos governs- un temps de reculada en els drets democràtics. Davant aqueixos atacs continuats a drets fonamentals, el Col.lectiu de Músics Ovidi Montllor vol deixar clara l'aposta per una reactivació ciutadana de la lluita per la llibertat d'expressió en tots els seus àmbits. Per això denunciem les pràctiques de les dretes polítiques en aquells llocs on governen i exigim que els drets als quals tant al·ludeixen quan parlen de la Constitució siguen respectats sense excuses de cap classe. La llibertat d'expressió és d'obligat compliment governe qui governe. I la cultura, un dels més llargs i amples valors d'aqueixa llibertat. Des d'ací volem mostrar la nostra disconformitat amb les decisions adoptades per Ciutadans, PP i Vox a l'hora de prohibir des dels seus governs allò que no els agrada perquè no està d'acord amb la seua ideologia. Alhora que volem mostrem la nostra solidaritat amb els qui estan patint una persecució per part d'aqueixos governs de la dreta.

Per la llibertat d'expressió, sempre.

Contra les prohibicions al fet que ens estan volent acostumar els responsables polítics de la dreta, cap pas arrere. Cap.

Col·lectiu Ovidi Montllor