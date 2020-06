Educació ambiental per una realitat diferent

Acció Ecologista-Agró posa els seus equipaments d’educació ambiental a l’abast de la societat per a gaudir de la natura i impulsar un canvi de paradigma. Després de mesos de confinament, molts han sigut els aprenentatges que, com a societat, hem hagut d'implementar a marxes forçades. La crisi sanitària del coronavirus ens ha mostrat la nostra total i absoluta vulnerabilitat, tant la dels nostres cossos com la de la nostra manera de viure, depredadora de recursos naturals, hiperconsumista i d'esquena a la natura.

Moltes de les coses que s'han evidenciat en la pandèmia coincidixen amb els missatges que des del món ecologista portem llançant fa anys. Hem de parar i reflexionar, desaccelerar el nostre desenvolupisme desmesurat i dirigir l'economia cap a sectors menys impactants. Sectors que, a més a més, ens ajuden a crear una societat més resilient i amb major capacitat per a resistir futures pandèmies, així com els efectes del Canvi Climàtic, el gran repte del nostre segle.

És inevitable un canvi de cultura que es dirigisca a la cura del medi ambient, del qual depenem. Una vegada més i amb major urgència s'ha d'informar i conscienciar a la població del creixement límit de les nostres ciutats i de la importància de poder gaudir de l'entorn natural que tenim la sort de disposar al nostre abast: les zones humides, les zones d'Horta, la muntanya mediterrània...

Estos espais no solament permeten a la societat valenciana el seu gaudi emocional, sinó també proveir-se de productes alimentaris de proximitat i de qualitat, són reserva de biodiversitat, prevenen avingudes, retenen contaminants... Uns serveis ambientals que beneficien la nostra salut, que són més necessaris en el moment actual que mai i a la conservació dels quals no s'han d'anteposar altres interessos curtterministes.

La crisi s'ha acarnissat amb els més vulnerables, com fa sempre. Tant en l’àmbit de la salut com en l’econòmic. La part de la societat més precària és la que ha patit de manera més contundent l'impacte de l'aturada econòmica. En este període, que alguns han denominat de “nova normalitat”, s'ha d'evitar que el tancament de les escoles aprofundisca en la bretxa, tant de gènere com de classe. Per això, els itineraris en la natura per a joves i famílies poden potenciar la corresponsabilitat familiar.

Així, a l'hora de plantejar els possibles escenaris de la “nova normalitat”, una de les activitats amb les quals moltes de nosaltres hem somiat ha sigut tornar a la natura. Però, eixe retorn ha de ser ordenat, complint tots els requisits de seguretat i distanciament social que l'escenari post COVID-19 requerix, així com minimitzant els impactes del regrés humà als ecosistemes. En este context, els equipaments d'educació ambiental i els i les educadores ambientals juguen un paper clau.

Des de fa anys, el compromís d’Acció Ecologista-Agró per la conservació de la natura i la posada en valor dels serveis ambientals de les zones humides i les nostres muntanyes s'ha materialitzat a través d'acords de custòdia del territori. El Tancat de la Pipa, al Parc Natural de l’Albufera de València; La Casa Penya, a la Marjal d’Almenara; i La Costera de Puçol, a la Serra Calderona, són equipaments gestionats per la nostra associació i situats en espais naturals protegits i pròxims a grans ciutats.

En ells es duen a terme activitats de seguiment i millora ambiental, així com multitud d'activitats dirigides a tots els públics i en les quals han participat milers de persones. Durant la pandèmia ens hem dedicat a obrir els nostres equipaments i activitats a través de les xarxes, oferint xarrades i cursos, que han sigut molt ben acollits per una societat àvida de natura.

Estos projectes compten amb recursos educatius i humans per a poder dur a terme activitats amb el necessari distanciament social i amb les mesures marcades per les autoritats sanitàries. Este tipus de projectes, juntament amb altres equipaments d'educació ambiental, poden cobrir en esta crisi sanitària, mitjançant activitats a l'aire lliure, els aspectes emocionals, psicològics i socials tan maltractats durant la pandèmia. Són una oportunitat per a propiciar els canvis i per a fer possible l'anhelat contacte amb la natura de la societat valenciana, que tant s'ha evidenciat durant el confinament.

Al servei de la població més vulnerable, en estos espais treballarem amb les emocions com a porta d'entrada als missatges que, com a societat, hem de conéixer per a conservar el nostre medi natural i per a ser capaços de construir una realitat diferent.

*Lucía Moreno, Acció Ecologista-Agró, i Patricia Callaghan, Comissió de Comunicació i Educació Ambiental de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura)