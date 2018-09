Els músics que no han cobrat de Sona la Dipu denuncien que la iniciativa és “un caos i un malson”

Continua el rebombori pels impagaments en Sona la Dipu, el programa de la Diputació de València per fomentar nous valors musicals. Semblaria que dimecres 5 la diputada de joventut Isabel García Sánchez i els grups que no han cobrat no van estar en la mateixa reunió. Si la diputada deia per telèfon en eixir, que ambdues parts havien quedat satisfetes i contentes de la reunió, 15 grups, organitzats en la Plataforma d'Afectats Sona la Dipu, han fet públic un comunicat on denuncien els impagaments però també una falta de cura generalitzada en el programa i demanen que se'ls tinga en compte com a òrgan consultiu a través del Sindicat de la Música Valenciana.

“El que sobre el paper sembla un pla immillorable, en la realitat per a moltes bandes participants ha estat un caos i un malson a causa de la nefasta gestió per part de la Diputació i els encarregats d'aquesta secció cultural, Enrique Borrás i Eduardo Gordo”, assenyalen.

La Plataforma d'Afectats del Sona la Dipu acusa un deute total aproximat 80.000 euros entre els 15 grups que la composen, amb deutes per grup que van des dels 600 fins als 9.000 euros d'ençà del 2015. La diputada García Sánchez al·legava ahir que ella va començar a gestionar Sona la Dipu des del 2016 i que les factures del 2018 encara estan en periode de pagament normal i que per tant el deute que li reclamen només és d'uns 44.000 euros.

“Des de la Diputació se'ns ha donat una multitud d'excuses i voltes per no afrontar degudament l'assumpte dels pagaments a les bandes. Com un tema menor, li dedicaven una mica de temps sempre que no tingueren un altre assumpte que atendre. La sensació que hem tingut els últims tres anys era la de ser l'última cosa a la qual anaven a parar-li esment, una minúcia sense importància, la qual cosa és paradoxal atès que el concurs tracta precisament de promocionar a aquests grups” denuncia el comunicat post-reunió.

Respecte al canvi en el model de facturació que explicava ahir la diputada a eldiario.es els músics aleguen que no van ser informats a temps, sinó quan ja portava mesos en funcionament i acusen de “deixadesa extrema i molt duradora” als encarregats de pagar-los. A més de l'ofegament econòmic pels impagaments de gires que ha organitzat Sonaladipu però que s'han hagut de pagar ells, la Plataforma d'Afectats Sona la Dipu veu unes altres “incoherències i caos” en la programació, com una “manca total de respecte en tancar dates per a les bandes” sense consultar-los fins al punt d'assabentar-se què toquen en un festival directament per un cartell. També critiquen que per a promocionar-los els posen de teloners de músics famosos sense mirar si tenen alguna cosa a veure amb l'univers musical dels grups que actuen, ja siga Malú, Fangoria, Nancys Rubias o Antonio Orozco que han tocat en 2017 i 2018.

Part del programa Sona la Dipu és donar aparadors fora del País Valencià als guanaydors i per això toquen en festivals com Primavera Sound, Low Festival, Vinya Rock, o Estrella Levante. Unes actuacions que la diputació paga als festivals. En aquest sentit, els grups exigeixen que milloren les negociacions perquè si bé toquen en festivals grans ho fan a primera hora de la vesprada dels dies més fluixos on no va ningú.

“Demostra una vegada més que allò important per a l'entitat és poder publicitar-se per quantes “cites” ha portat a cada grup, però la realitat és que és una façana, perquè una vegada dins de l'esdeveniment els organitzadors accepten qualsevol tracte del festival, en aparença més pendents de no tenir confrontacions amb els promotors que d'incentivar la música emergent de València”, afegeix punyent el comunicat. Enel mateix sentit reclamen que el foment de la paritat que contempla el programa siguen mesures efectives i no “accions cosmètiques que en res ajuden a la presència de dones ni al concurs ni a l'escena musical”.

Desprès de tots els alegats reconeixen que en la reunió de dimecres 5 la Diputació ha mostrat voluntat de solucionar els impagaments i d'avaluar el programa però mantenen “cert escepticisme”. I creuen que Sona la Dipu pateix una “evident desconnexió amb la realitat de l'escena musical” davant la qual demanen que a partir d'ara els mateixos músics, a través del Sindicat de la Música Valenciana exercisquen d'òrgan consultiu del programa.