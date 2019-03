Gràcies Botànic, volem més Botànic

Primer de tot vull agrair-vos i reconéixer-vos tantes coses que heu fet i com de bé les heu fetes durant aquesta legislatura per a la ciutadania valenciana, em referisc a totes i tots els membres del Govern valencià, entés aquest des del president, les conselleres i els consellers fins a l'última de les responsabilitats d'administració i de gestió del Govern valencià.

No sols pels assoliments (que no enumeraré) que també, sinó per haver recuperat la “normalitat, la proximitat amb la ciutadania i sobretot la decència i responsabilitat amb la gestió pública. Més enllà d'errors que sens dubte els hi haurà hagut, allunyar-nos dels temps “no tan passats” de la gestió pública sota sospita permanent, és i ha sigut la vostra gran aportació al poble valencià.

Cal, doncs, el reconeixement al Govern del “Botànic” com a fórmula d'èxit, d'ací la felicitació sense reserves al PSPV-PSOE, a Compromís i a Podem, tots els interrogants, els dubtes de fiabilitat i les dificultats manifestes (per la situació heretada) entenc que han sigut àmpliament superats amb les millors notes.

És ací on entenc la importància i la necessitat de salvaguardar la fórmula de govern de coalició per al futur immediat. No s'entendria que, després del gran esforç realitzat de manera satisfactòria, s’enviara a rodar un bon fer i procedir per a tornar a caure en l'etapa més fosca de l'autogovern valencià, amb el qual no creu el bloc de la dreta valenciana.

Sempre en els diferents períodes preelectorals es tendeix a sobre actuar i a magnificar el sentit positiu o negatiu de les iniciatives, les propostes o els fets, de manera legítima i partidària, no s'entendria que no fora d’aquesta manera. Així les coses, les valencianes i els valencians progressistes ens reconeixem molt més en els consensos i projectes compartits com els que hem viscut recentment.

La vostra (nostra) experiència, és una història d'èxit que, cal exportar per a la pacificació de la nostra societat i per al conjunt del territori espanyol, en les pitjors de les dificultats i amb una falta més que manifesta de recursos (finançament) s'ha demostrat que es poden fer coses amb molt sentit, que milloren la vida de les persones i de la nostra societat en tots els àmbits.

Segur que hi haurà motius, moments i temptatives d'apartar i de desfer-se del competidor partidista, segur. Però no oblidem que l'endemà sempre existeix, en les victòries i en les derrotes. Tant com es puga seria desitjable que no perdérem la referència de les coses realitzades i aconseguides fins ara amb el “Botànic”.

Des de la legítima discrepància i competència entre partits que competeixen, res és més important per a la ciutadania valenciana que no es paralitzen o desapareguen les polítiques públiques de les nostres vides i el desenvolupament de més i millor cohesió social.

Els valencians i les valencianes també tenim responsabilitats directes, la major d'aquestes és no ser subjectes passius i mers espectadors, ens correspon mobilitzar-nos i mobilitzar el vot amb la nostra presència davant les urnes en les diferents votacions a les quals ja estem convocats.

La segona responsabilitat entenc que és fer balanç i memòria de quina ha sigut la nostra evolució com a valencians en aquests últims quatre anys, i ací permeten-me des del meu punt de vista, tot el que s'iniciava fa quasi quatre anys amb un mar de dubtes, acabà sent una experiència d'èxit, de solvència i de compromís amb la societat. Per això mereix la pena preservar i reconéixer el “Botànic” tot i malgrat les campanyes electorals esdevenidores.

*Paco Molina, sindicalista de CCOO PV