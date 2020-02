Industria vs salud: parece mentira, pero es verdad

Siempre que hago un artículo de este estilo, de este tipo “los X mejores engaños de la industria alimentaria” siempre me pasa igual: nunca sé por cuál empezar. Así que creo que para este voy a apuntar y a abrir fuego a discreción contra los que más me han hecho reír cuando los leí por primera vez. Todo lo que vais a leer a continuación, por inverosímil que os parezca ha pasado ¡Vamos allá! Os dejo mi TOP 3

TOP 1: Prueban los efectos antioxidantes y quimiopreventivos de la Coca Cola®

Pues según un estudio de la Universidad de Córdoba publicado en ‘Toxicology Letters’ dicen haber demostrado en laboratorio que la Coca Cola (importante, tiene que ser Coca Cola ¿vale? La Pepsi o la Hacendado no funcionan) que incrementa el tiempo de vida y que podría inhibir el crecimiento de células tumorales por sus efectos antioxidantes y quimiopreventivos. Y ahora voy y me fumo un puro. Ya está. Así fue.

¿Qué Coca Cola ha pagado 8 millones de euros a asociaciones médicas y científicas en España? Sí, entre 2010 y 2017, así que actualmente serán algunos millones más.

Quimiopreventiva no sé, pero que una lata de coca cola lleva el equivalente a 4 sobres de azúcar no hace falta que vengan a pagarme sobornarme para saberlo.

Bebed agua. Aunque sea por joder.

TOP 2: El jamón de bellota anti colitis ulcerosa

Un estudio afirma que consumir 50 gr de jamón ibérico 100% bellota (de una marca concreta), obviamente no vale el de oferta del LILD, ayuda a prevenir y tratar los síntomas de la Colitis Ulcerosa. Arreglado. Esto se publicó en prensa escrita y televisión porque ¿para qué vamos a tener un filtro anti-gilipolleces? ¿verdad? Pues este estudio financiado por esta marca de jamón (¡oh sorpresa!) dijo que las ratas a las que se les indujo previamente una colitis tuvieron resultados positivos en mejora de la inflamación y un enriquecimiento de la flora bacteriana al comer jamón ibérico 100% bellota.

Para ratas, ellos, que se aprovechan de la desesperación de la gente.

TOP 3: La de la copa de vino que equivale a una hora de ejercicio físico

Nuestras putas ganas.

Yo pensé que con los electrodos de la teletienda ya lo había visto todo ¡pero no!

Primero que el alcohol no se debe recomendar su consumo NUNCA, ni de baja, ni de alta ni me media graduación. Que lo tome quien quiera, pero como profesionales sanitarios jamás se debe recomendar ninguna cantidad. A nadie. Pues esto lo publicaron los señores de Intereconomia en 2015 en su web. Y se fumaron un puro supongo también.

Por no hablar de cuando nos metemos en que si el vino tiene muchos antioxidantes… Mira, todas las frutas y verduras tienen muchos antioxidantes también, y varias de ellas en mayor cantidad que una copa de vino (que lleva alcohol que es un hepatotóxico y teratogénico).

Al menos esto nos hace reír por el absurdo, aunque luego siempre tendremos quien se agarra a lo de “pero una copita de vino que es buena para el corazón ¿no?” pues no. Come cerezas si quieres antioxidantes y mantén el alcohol bien lejos si tienes problemas de corazón, ese y no otro debería ser el consejo.

Estas son solo algunas de las historias más esperpénticas con las que nos encontramos en el mundo de la nutrición, pero todos los días sale alguna nueva por increíble que parezca. Y ya si además entramos en los intríngulis del etiquetado de alimentos a la hora de desmitificar y sacarle los colores a la industria, a la industria ¡y a la legislación que lo permite! Pues tenemos tranquilamente para otro artículo ¡o varios!