Inversions violeta

Cada 25 de novembre eixim al carrer. Cada 25 de novembre, de cap a punta del nostre territori, pobles i ciutats organitzen diversos actes per a visibilitzar les violències masclistes i cridar totes a una que ja n’hi ha prou.

Cal destacar, però, que esta lluita contra les violències masclistes no és una lluita d’un dia. És una lluita que dia a dia dones i homes del nostre país abanderem amb valentia al carrer, a les institucions, als mitjans... I és per això, perquè és una lluita diària, que des de les institucions hem d’introduir la mirada violeta en totes i cadascuna de les accions que duem a terme. Per donar una xifra que ho explicite, a la Diputació de València en el pressupost d’enguany hem destinat un milió d’euros per a polítiques d’igualtat.

I a banda, potser és poc conegut però per arribar a la igualtat real i efectiva des de les polítiques públiques és necessari que s’aplique la perspectiva de gènere a les inversions en infraestructures. El fet de decidir en què s’inverteixen els diners per a obres i serveis als nostres pobles pot afectar positivament o negativa a la vida de centenars de dones. Per exemple, si es decideix construir un camp de futbol, un centre de dia o una xarxa d’habitatges per a dones maltractades les afectacions en la vida de les dones de la localitat seran totalment diferents.

Així que, quan parlem de fer polítiques amb perspectiva de gènere, abans de començar, hem de preguntar-nos com afectaran eixes polítiques a les vides de les dones, però també a les vides d'adolescents i infants, de majors, de persones amb mobilitat reduïda... perquè el feminisme és la ideologia que defensa la igualtat de cada persona, amb totes les seues particularitats.

Per això, en la commemoració del dia internacional contra la violència masclista, ens cal fer eixa connexió entre la violència directa, la física, la que acaba en assassinats infames, i tota la resta de discriminacions més o menys subtils, que tot sovint vénen de decisions mal preses.

Per això és tan important la presència de les dones als òrgans de decisió de les empreses, institucions i organitzacions. Perquè quan es dissenyen les polítiques, si només hi ha homes, sovint es té una visió de la vida esbiaixada i que no contempla totes les necessitats ciutadanes. Per això és tan important fer la reflexió sobre què és el que necessita la gent, tota la gent.

Al llarg d'esta legislatura, des de la Diputació de València, ho hem tingut clar. Nosaltres hem vingut a rescatar persones i les persones més necessitades i vulnerables són les que l’anterior govern va abandonar de manera més destacada. Per això no és casual que la major inversió impulsada ha estat en dos fronts: l'educació i els serveis socials.

En este sentit, hem col·laborat amb la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport amb 16,8 milions d’euros destinats a #XarxaLlibres, perquè cap xiqueta o xiquet es quede sense llibres per no poder-se’ls pagar. A més, hem invertit 12 milions d’euros en les escoles, els espais on les nostres filles i fills no només aprenen sinó que passen la major part del seu temps i que eren espais degradats per anys i anys de deixadesa del Partit Popular. Totes estes millores beneficiaran més de 20.000 alumnes a tot el territori i contribueixen a la igualtat i a la millora del nostre sistema educatiu.

A més, hem impulsat un pla biennal a través del qual es duran a terme 268 actuacions de manteniment i millora en la totalitat d’escoletes infantils, conservatoris i escoles d'adults de titularitat municipals de les comarques de València.

L'altre àmbit d'actuació ha estat la dotació dels serveis socials municipals, que millora la vida de les persones i especialment de les dones, tenint en compte que, estadísticament, per exemple, som les que més ens encarreguem de la cura dels majors. Per això, hem augmentat la partida destinada a finançar els equips i les actuacions de serveis socials als municipis, treballant coordinadament amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Així, s'ha passat de 4,8 milions d’euros pressupostats al 2015 als 12,3 milions d’euros del 2018, és a dir, un increment del 256%, i amb previsió de continuar augmentant aquesta dotació.

En este camp també, hem impulsat un Pla de Centres Socials entre ajuntaments i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que construirà 10 centres socials (gent gran, persones dependents, centres de dia, residències) d'abast comarcal, en deu comarques diferents. Este pla, dotat amb més de 16,5 milions d'euros, representarà la creació de més de 500 places públiques en centres socials. Feia més de vint anys que no es construïen i posaven en marxa centres socials públics. Calia un govern compromés amb les persones per posar-les al centre, per fer polítiques que estan pensades per millorar la vida de les persones, de totes, començant per les més desprotegides. Unes polítiques que contribueixen a la igualtat i que treballen braç a braç per fer que el feminisme amere tots els àmbits de les nostres polítiques.

Per això treballem per la igualtat a les institucions i al carrer i el 25 de novembre eixirem per a assenyalar el masclisme allà on calga i ens sumem a les manifestacions del moviment feminista.

*Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València