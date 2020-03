Coronavirus, corona virus i cor virus

M'agrada anar al karaoke de tant en tant. El meu últim aniversari que vaig celebrar a Castelló no va ser menys. Enmig d'una de les cançons, la senyora del costat es va apropar i va preguntar de forma seriosa: "¿qué harías si te digo que tengo el virus de los chinos?". Després d'entendre que havia sigut part d'una broma, ambdós vam riure.

El dilluns a la nit vaig començar a sentir un horrible mal de cap i gola. I si era de veres que aquesta senyora tenia virus dels xinesos com va dir? Davant la possibilitat, vaig anar d'urgència a l’ambulatori del costat del meu pis d’estudiants. Quan em va tocar el torn, no vaig poder evitar comentar l'anècdota amb la metgessa. "No et preocupes, en joves no té una alta mortalitat i encara està lluny. Només és una faringitis. Res que no cure antiinflamatoris i repòs", va contestar-me. Em vaig sentir com un imbècil per pensar de forma remota que podia tindre coronavirus. D'açò ja fa quinze dies i els casos a Espanya superen els 250. De fet, el Valencia-Atlanta de la Lliga de Campions de futbol es jugarà a porta tancada.

"Llegir, llegir és l'única manera de trobar la veritat". Quantes vegades hem escoltat aquesta recomanació? Bé, doncs el 4 de març de 2020 la notícia més llegida del dia a la versió en línia del diari ABC era sobre València i el Coronavirus, com no podia ser d'una altra manera. Un jove estudiant de periodisme va caure en la situació neuròtica, símptoma d’una societat en alarma.

Enmig de la psicosi, Lorenzo Milà, periodista de TVE va fer dues intervencions fent una crida a la calma pel coronavirus. Les xarxes van reconéixer la seua tasca periodística. Eldiario.es ha fet un canvi a l'hora d'informar al voltant del Covid-19. La segona mort ha deixat de ser produïda pel virus i ara ha sigut una persona que ha mort i tenia coronavirus. Ha deixat de ser la causa. Ara és un factor afegit. No tot és obtenir clics.

Amb la voràgine informativa per la malaltia, Compromís demana que s'investiguen els negocis i corrupteles del Rei Emèrit Joan Carles de Borbó. Supose que per a ells aquest serà el vertader corona virus. Negocis com de segur també estan fent les empreses de màscares que escassegen a tot arreu. O negocis com farà la farmacèutica nord-americana que prepara una vacuna per a detenir l'epidèmia que ja ha arribat als Estats Units.

Iñaki Gabilondo titulava el seu videoblog del 4 de març com Coronavirus, lo demás es lo de menos. En ell feia una crítica als temes rellevants que estan sent empentats fora del ring informatiu per aquesta pesta del segle XXI. Ha entrat més de pressa a Europa que els refugiats des de Turquia. La policia grega ha passat de combatre l'entrada de la "patologia" de medicines lleus, gas lacrimogen, a una teràpia de xoc, foc reial. Tal vegada a Europa sí que li ha entrat un virus però no al seu cos, sinó al cor. El cor virus.