Recuperar derechos perdidos a través de los Presupuestos

Como mujer de letras siempre busco el relato argumentado para entender y así poder explicar cualquier medida económica que me presentan en cifras. Lo hago cuando estudio la viabilidad para realizar una compra y lo practico para defender o no los presupuestos de una institución. Y hoy, en los prolegómenos de la aprobación de los presupuestos autonómicos y en medio de una –permítanme el calificativo- absurda polémica sobre los estatales, recuerdo el consejo de un viejo amigo que defensor a ultranza del pragmatismo ante cualquier situación, siempre aboga por plantear la misma pregunta ¿a quién beneficia y a quién perjudica?. El asegura que la respuesta, sea cual sea el objeto que la propicia, es la solución a cualquier duda.

Y puestos ahí, ¿a quién beneficia y/o perjudica la aprobación de los presupuestos?. Tanto en las cuentas autonómicas como en las estatales el partido socialista parte de un acuerdo con otras formaciones políticas de izquierdas para desarrollar la herramienta que define la política a desarrollar durante el año que viene.

En la Comunitat Valenciana, el Consell, formado por PSPV-PSOE y Compromís, y apoyado en les Corts por el grupo Podemos, rubricaron hace días el pacto para “blindar el Estado del Bienestar” alcanzado. Cuando hace ya tres años el Consell se puso a elaborar los presupuestos para el 2016, los primeros que redactaba tras casi 20 años de gobiernos del PP, las bases eran muy distintas. Partíamos no solo de una situación caótica de las arcas autonómicas, es que las prioridades que se venían aplicando diferian mucho de las necesidades de la ciudadanía.

Todo es mejorable y el camino con la mochila de la deuda sigue siendo angosto, pero en solo tres ejercicios hemos dado cobertura a los dependientes, hemos dignificado la justicia, consolidado el sistema de educación y sanidad pública y universal de calidad, una economía competitiva, hemos conseguido que la vivienda sea un derecho para todas las personas,…. Y eso a pesar de que nos hemos encontrado con una oposición férrea de los partidos de la derecha, más interesados en desgastar al gobierno que en trabajar en pro del interés general. Hemos rescatado a la ciudadanía porque hemos puesto a las personas como prioridad en nuestras acciones.

La respuesta a la cuestión del beneficio /perjuicio de la aprobación de los presupuestos es clara: la aprobación de los presupuestos beneficia a la ciudadanía y perjudica intereses personalistas y objetivos de desgaste; la disconformidad con las cuentas beneficia a una oposición que prioriza otras políticas y perjudica a la mayoría de la población.

Respecto a los presupuestos estatales la cuenta es muy similar. Partimos de un pacto con Podemos en el que todos tuvimos claro que la ley de presupuestos es la herramienta que define qué modelo de país queremos y su aprobación la vía apropiada para dinamizarlo. Aunque por supuesto existen otras.

El texto de la alianza habla de “abrir un pacto social y recuperar los derechos perdidos durante los gobiernos de la derecha” y clarifica objetivos y prioridades: poner en el centro de la política a la ciudadanía. ¿Les suena? , esta es la esencia de los gobiernos progresistas, esta es la diana en la que ponemos la mirada, esto es por lo que día a día, persona a persona , pueblo a pueblo, los y las socialistas trabajamos, por el interés general. En el Congreso, al igual que en Les Corts, hay grupos que mantienen diferencias y verbalizan sugerencias sobre el contenido de las cuentas (esos números para los que busco letra), apuntes que seguro aportan en la mayoría de los casos visiones diferentes pero válidas; y en esos escenarios siempre se encontrará al PSOE dispuesto al diálogo, porque en nuestra responsabilidad de gobierno si por algo nos hemos destacado ha sido por aglutinar mayorías y aceptar aquello que mejora nuestras propuestas.

Apuntaba al inicio de este artículo la “inapropiada” polémica en la que se está viendo envuelta la propuesta de Presupuestos del Gobierno Central para el 2019. Aquí, y siempre según mi opinión, las preguntas se mantienen y las respuestas tienen el mismo sujeto: su aprobación beneficia a la ciudadanía y su repulsa favorece a los partidos de derechas y lo más importante, el rechazo a los presupuestos dificulta el desarrollo del Estado del Bienestar.

Los presupuestos para el año 2019 – autonómicos y estatales – proyectan las expectativas que ambos gobiernos desean llevar a cabo, es en la asignación de recursos (los números) donde se hacen realidad las voluntades políticas. Hoy en la Comunitat Valenciana y gracias a las políticas aplicadas por el Consell liderado por Ximo Puig estamos en disposición de seguir mejorando la vida de las personas.

En España, gracias a los presupuestos propuestos por el Gobierno Central liderado por Pedro Sánchez estamos a un paso de devolverle a la ciudadanía los derechos perdidos y consolidar nuevos; de universalizar la enseñanza de cero a tres años; de equiparar los permisos de paternidad; de subir el salario mínimo a 900€; de mejorar la sanidad y las pensiones; de establecer una fiscalidad más justa;… y ¿quién puede estar en contra de estas propuestas?, pues obviamente quien persigue intereses partidistas /particulares y los prioriza frente al interés general.

No quiero que estas líneas se interpreten como una afrenta a los partidos que no respaldan las propuestas del PSOE, pero no voy a dejar pasar la ocasión de defender estos números con un argumento que para mí es muy válido, cualquier otra opción pasa por dar oxígeno a formaciones políticas que se autodefinen de derechas pero que cada vez extreman más sus posiciones, permitiéndose incluso retar al Estado de derecho utilizando proclamas fascistas en su mítines.

Ya sabemos lo que supone para los españoles que gobierne el PP, ni Ciudadanos ni por supuesto VOX supondrían diferencia sustancial. El resto de partidos hace poco demostraron su capacidad de entendimiento cuando la situación lo requiere, estoy segura de que las oportunidades para seguir trabajando conjuntamente pasan por la voluntad de todos.

Mercedes Caballero es secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de València y diputada en las Corts Valencianes