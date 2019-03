Migración, una responsabilidad compartida

La cuestión de las migraciones y particularmente la inmigración clandestina siempre me ha preocupado; algo que considero más que normal en mi condición de actor social y educador. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando empecé a trabajar en el Proyecto de Acción Ciudadana en Senegal (2007) iniciado y financiado por la USAID (United States Agency for International Development) y cuyo objetivo consistió en sensibilizar sobre los riesgos que corre la juventud senegalesa.

No puedo hablar de responsabilidad sin evocar la historia reciente y antigua que no siempre fue “tierna” con África. En efecto, el imperialismo y el comercio triangular (la esclavitud) orquestados por una Europa anhelosa de materias primas, de mercados y de mano de obra barata en sus colonias causaron al Continente Negro un retraso que jamás podrá recuperar. Además, hoy en día, África (sobre todo la parte subsahariana y la francófona) sigue sufriendo métodos diversos de influencia y dominación (control de la moneda y de la economía, presencia militar, explotación de los yacimientos de minerales y de petróleo) de algunos países europeos como Francia para su propio interés y el de sus empresas multinacionales. Utilizan pretextos humanitarios y democráticos para poder justificar su presencia. Por lo tanto, somos testigos de un neocolonialismo que no dice su nombre.

He vivido y trabajado en una zona costera de donde han salido muchas pateras hacia la emigración clandestina. En esas zonas, muchas personas candidatas a este viaje tan peligroso que no siempre tiene el efecto esperado viven en el paro, la precariedad, la miseria y la desesperación total. De hecho, pienso que la incapacidad de nuestros dirigentes para elaborar y poner en ejecución políticas y estrategias de desarrollo, con el fin de poner solución a las necesidades de la juventud y asegurarles un futuro digno o por lo menos razones para esperar, es una de las causas a tener en cuenta. Este fracaso de la élite política a la que suelo llamar los defensores o “tenientes” de la "Francia-África" ha obligado a miles de mis jóvenes compatriotas a emigrar porque su sueño de que Europa es “El Dorado” es imborrable.

Soy uno de los pocos jóvenes privilegiados por haber estudiado y conseguido un trabajo digno en mi país, pero ¿quién sabe?, “Si no hubiera tenido dichas oportunidades, me habría dado las mismas razones” diciéndome que “no se muere dos veces” e ir hacia esta aventura mortal o “suicidio colectivo”.

Yaya Ndonky Soumané, 24 años Casaman- Senegal Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Parece que la migración es un derecho para todo el mundo excepto para africanas y africanos para quienes es un privilegio. Los europeos se van a África cuando y como quieren sin ninguna dificultad ni preocupación. En cambio, el viaje de los africanos hacia Europa es un lujo que no es accesible para todo el mundo porque los trámites son complicados, las tasas altas o a veces las fronteras les están cerradas; lo que es lamentable. Siento pena cuando veo a jóvenes africanos perder la vida en el Mediterráneo. Su única culpa es querer salir de la extrema pobreza y tener una vida digna. Lamento el hecho de que se niega a un barco, con 629 inmigrantes a bordo sin alimento y en peligro (entre los cuales 123 menores aislados, 11 niños pequeños y 7 mujeres embarazadas), desembarcar en las costas europeas para poder socorrerlos y atenderlos. Afortunadamente, España tuvo el humanismo de acogerlos en el último momento para evitar una catástrofe humanitaria.

Oxfam-Intermón, en el informe “Origen, Tránsito y Devolución”, considera importante realizar la alternativa al régimen migratorio, tomar en cuenta la ampliación del derecho de protección internacional, ya que los motivos de desplazamiento global son muy amplios. Así como facilitar la movilidad segura de trabajadores y trabajadoras y optimizar el impacto de las migraciones al desarrollo, permitiendo que exista retorno de los beneficios del proceso de migración a las comunidades de origen de las personas que migran; de esta forma, la migración sería un impulso para la superación de las desigualdades sociales y la pobreza.

Al fin y al cabo, siendo todos seres humanos, considero que la migración debería ser posible y normal para todo el mundo ya que favorece el intercambio entre las culturas y los pueblos. Europa debería salir de su “búnker” abriendo más sus fronteras y tratar también de encontrar, con los dirigentes africanos, una solución definitiva a este azote. Debería también repensar la cooperación y la ayuda oficial para el desarrollo; de lo contrario, la globalización seguirá siendo una “cáscara vacía” y la crisis migratoria persistirá.