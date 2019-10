Pedro Sánchez no se atreve con el Santander

Ya que está última semana hemos admirado todos, oh Pedro Sánchez ! tu gallardía simpar al desenterrar los restos del viejo ogro que estaba encerrado en la cripta desde hacía lustros, gracias a lo cual hemos vislumbrado, oh en funciones valeroso! como mágicamente el monstruo se recomponía y de nuevo lucía músculo pues engañándonos a todos, el muy pícaro, sólo estaba durmiente...esperando sin duda, hados del destino, que nuestro heroíco presidente, oh lumbrera, le insuflara de nuevo la vida.

Cumplida pues tu sacrosanta misión, oh Sánchez, resucitados con brío a nuestra antigua tierra de Hispania el ogro y sus fieles secuaces, sabemos a la perfección cual será tu próxima ventura. Pues ha muchos años ya que en la piedra sellado está tu alto destino. Y esta vez, oh socialista! sin duda te aguardan los cientos de miles de afligidos del Popular, que perdieron ahorros y Hacienda a manos del hada Botin, que cruel y avariciosa desposeyó a miles de familias en aquella infausta noche del verano del 17, oh astros! Entuerto que sin duda a desfacer tan presto venis vos, oh valeroso!, oh funebre!... aún cuando sea casi tres años después, que más de 40 tardasteis en despertar al terrible ogro... Y por eso ya vemos como tiembla la injusta, como huye cobarde por los confines del mundo sin hallar refugio, pues se sabe presa cierta de Pedro el justiciero, de Pedro el valiente, que sin duda y sin descanso, perseguirá a la banquera hasta dar con ella y hasta hacerle devolver a estos cientos de miles de españoles todos sus ahorros... perdidos hasta el último céntimo. Y así fue. Y así está escrito en la piedra.