Pegándose tiros

Voy a citar al lector cinco artículos que para mí son la base fundamental de la existencia de la institución que más amo, y también, con respeto de todos y todas, la mejor institución del Estado. La Benemérita. Los cinco artículos son extraídos de la cartilla del Guardia Civil, ya redactados en 20 de diciembre 1845 por el Duque de Ahumada, el creador del Cuerpo, y que constituye como digo la base moral del instituto armado.

“Art. 2º. El Guardia Civil por su aseo, buenos modales, y reconocida honradez, ha de ser un dechado de moralidad.

3º. Las vejaciones, las malas palabras, los malos modos, nunca deben usarlos ningún individuo que vista el uniforme de este honroso Cuerpo.

4º. Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas, solo consigue malquistarse con todos.

5º. Debe ser prudente, sin debilidad, firme sin violencia, y político sin bajeza.

6º. El Guardia Civil no debe ser temido sino por los malhechores; ni temible, sino a los enemigos del orden. Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que a presentación el que se creía cercado de asesinos, se vea libre de ellos; el que tenía su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado; el que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea a salvo; y por último siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos.”

Sería altamente recomendable la relectura por parte de todos, especialmente por parte de todos los responsables políticos, articulistas y “opinadores” varios de los medios de comunicación social, y también los propios compañeros del Cuerpo y demás cuerpos “hermanos”. No desviemos mucho el tiro (nunca mejor dicho), ese es el cometido de un excelente Guardia Civil, cumplir, servir, bien conducirse en las actuaciones y sobre todo ser útil y honesto.

Nunca vi, nunca, tanto defensor junto de la Guardia Civil, y de médicos, y de enfermeros, y de la UME. Nunca! ¿Y ese cambio? ¿Y ese amor público tan marcado? ¿Saben ustedes? La Guardia Civil siempre ha vivido en “precario”. Aún recuerdo como algunos compañeros teníamos que poner dinero de nuestro bolsillo para costearnos la gasolina y utilizar nuestros propios vehículos particulares para no pasar frio y patrullar. También para visitar la casa de los ciudadanos que habían sido robados. Inspecciones oculares sin linternas, salvo las particulares, las compradas por los agentes. Horas de festivos y nocturnos pagadas como si estuviésemos en Burundi, con absoluto respeto a los ciudadanos de ese país. Una auténtica vergüenza. A los detenidos que teníamos que fotografiar y tomarle las huellas decadactilares, ¿saben como les hacíamos limpiarse las manos?, con algodones impregnados de alcohol que comprábamos en la farmacia. Y así mil perrerías. Nadie nos ayudó. Nunca. Nadie se acordó de la benemérita, sino para realizar las tareas más difíciles. Las más calamitosas, y a un precio vergonzoso. Sin contar con las bajas por depresión, por suicidios. Tremendo. Y ahora, sí ahora, se acuerdan muchos de la Guardia Civil. Etiquetan al Cuerpo en las redes sociales, editan videos para hacerlos virales, y hablan en un pulpito o desde un escaño con el descaro que ampara la propaganda política, de unos u otros. Una desvergüenza.

Desde la destitución del Coronel De los Cobos, he hablado con muchos ex compañeros del Cuerpo y de la Policía Nacional. Casi todos tienen una opinión bastante formada y desarrollada de los hechos. Me ha sorprendido eso sí, algún comentario sobre el coronel. Alguno no lo tenía bien visto antes de este episodio y parece que de la noche a la mañana se ha convertido en un héroe. No sabría como definir esto último. Otro me decía que el cuerpo se ha “voxerizado” en referencia a que se ha comprado bastante fácil el discurso de Vox para con ellos, para con la defensa del Cuerpo. Creo de forma muy particular que es un error de concepto. Nunca nadie nos auxilió. Mucha campaña de venta de “localidades” pero cuando llega la hora del partido, el “campo cerrado”. Ya lo he vivido. Yo ya me entiendo.

Yo les he comentado a todos, que los puestos de libre designación siempre existieron, con un gobierno y con otro. Es normal querer trabajar con la gente con la que te sientes más cómodo, que sientes que son más eficaces y que casan más con tu forma de ver el Cuerpo. No dejemos de pensar que en la Institución habitan más de 70.000 agentes con mucha valía. Desde Guardias Civiles hasta Tenientes Generales. Y también es cierto que es poco hábil el movimiento de un tipo tan inteligente y eficaz como es el Ministro Grande-Marlaska. No se puede entender la torpeza. Desconozco el contenido del atestado, yo no lo he leído. Tampoco estoy muy interesado en el tema, no me corresponde. No sé si como dicen algunos medios hay mentiras, bulos, etc, o si por el contrario es exacto y cristalino. Si hay trampas, le correspondería a un Juzgado depurar responsabilidades. Estuve en un área de investigación e información. Nunca se me ocurrió mentir. Nunca se me ocurrió auxiliar a un político o perjudicarlo con una instrucción de diligencias. Me daba exactamente igual. Quiero pensar que la Policía Judicial sigue siendo precisamente eso. Una especialidad bonita, que investiga hechos delictivos y detiene, informa, y asesora. Con estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Sin titubeos.

También hay que tener en cuenta lo que rezan algunos artículos de la L.O. 2/86 de 13 de Marzo, de FCS, en la cual en su Título II y Capítulo V desarrolla las funciones de dichas unidades adscritas. No hay duda al respecto. Los arts. 30, 31, 34, 35 y 36 describen perfectamente la dependencia de los miembros de Policía Judicial, a quien deben dar cuenta de sus actuaciones, que además es un trabajo exclusivo y que no podrán ser removidos cuando estén en curso de una operación o investigación.

Tras la salida del Coronel De los Cobos ha llegado la dimisión del DAO, el Director Adjunto Operativo. Si bien la vacante es de libre designación, también es cierto que el General Fernando Santafé Soler y el también Tte General Diaz Alcantud han sido los números 2 y 3 de ese escalafón. ¿Por qué el ministro Marlaska no ha tirado de ellos hacía arriba y ha contado con el Jefe de los Servicios de Información de la Institución? Me gustaría preguntárselo tomándome un café, pero no puede ser. No me lo va a decir. Lo intuyo. Creo que salvaría el asunto con un “asunto de confianza”. Y puede hacerlo. Como lo han hecho otros anteriormente. Quiero hacer constar que siento un aprecio personal y profesional con el Tte. General Santafé. Creo que es de los mejores Guardias Civiles que he conocido, sino el mejor.

No puedo entender esa extraña manía que le ha entrado al Gobierno actual de pegarse tiros en los pies, tal y como hacía hasta hace nada el gobierno de Rajoy. Que poca vista, y que ganas de darle munición a la oposición. Tampoco, sea dicho de paso, creo que Marlaska interceda por nadie. No creo que un hombre de su talla llame a nadie para pedirle explicaciones fuera de lo común, de asuntos relacionados con una investigación judicial. Si lo hubiese hecho, lo llevaría en la mochila de las malas acciones y malas prácticas de un político. Pero insisto, aunque alguno podría o me llamará ingenuo… No lo creo.

Dejen a la Guardia Civil en paz, o en todo caso ayúdenla, despolitizando comentarios. No sean sinvergüenzas, ni cínicos ni hipócritas, aquellos que nunca la ayudaron, que nunca apostaron por modernizar un Cuerpo de casi 200 años de vida. Quiten sus sucias zarpas de un Instituto armado que ha sabido levantarse ante las adversidades. Y recuerden, todos, si algún día se identifican ante los agentes de servicio, éstos tardarán menos de un segundo en ponerse en posición de “firmes” y en el primer tiempo de saludo y en voz alta dirán “a sus órdenes, buenos días”. Por algo son lo que son, ¡¡¡¡Beneméritos!!!

*Alexis Marí Malonda, exdiputado autonómico en Corts Valencianes. Exmiembro de la Guardia Civil en el área de Investigación e Información.