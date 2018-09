Agosto todo lo para, menos al poder

Como persona sorda, mi relación con los refranes es algo tortuosa; disfruto conociéndolos pero su significado a veces se me escapa. Por ese motivo titulo así este artículo porque, como los refranes, las dinámicas del poder todavía se me escapan. Hoy parafraseo un refrán sobre el mes de agosto: agosto todo lo seca, menos al mosto.

Este mes de agosto comenzó con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas: el adelanto electoral. El PSPV, como los grandes surferos profesionales, está buscando esa gran ola que les haga remontar el mal sueño del fin del bipartidismo: la ola “Sánchez” ya tiene nombre como los huracanes. Lo que el PSPV no sabe es que todas las olas acaban siendo espuma cuando llegan a la orilla, y que Podem ha llegado para quedarse. Es el momento de que el PSPV decida: ¿quiere vivir una ilusión momentánea o ser parte de un proyecto de cambio duradero? ¿Apuesta de verdad por el Pacto del Botánico y las políticas que representa, o tan sólo busca un tipo de poder a la antigua usanza, que no le haga tener que cuestionar el statu quo? ¿Quiere elecciones para subirse a la Ola Sánchez, o quiere llevar hasta el final el contrato firmado con la ciudadanía?

“Hoy por hoy” no habrá elecciones dice nuestro Presidente de la Generalitat Valenciana descartando así el adelanto electoral. ¿Encuestas poco halagüeñas en su pugna con Compromís? “Voy a ver si apuro el efecto de la “ola Sánchez”, ¡por favor Pedro no la cagues!”, debe estar pensando Puig. Diversos motivos se esconden tras todas estas declaraciones: ahora sí, ahora no, hoy por hoy no, pero mañana ya veremos porque como dice el refrán: mañana será otro día.

Ciertamente existe otra manera de hacer política y para ello hay que tener claras las prioridades. La gobernanza por encima de todo esquivando la tentación de gobernar en clave electoralista; que nuestra prioridad no sea nuestra organización política, sino el proyecto; que nuestra prioridad sea acabar con la precariedad que asola a nuestra clase trabajadora. Porque queremos un sector del taxi fortalecido y en mejores condiciones; la uberización depredadora es un ejemplo de cómo se dinamita la economía local. Porque queremos a las “kellys” con condiciones laborales dignas y saludables para que así se dé el mejor servicio a los turistas que vienen a nuestra Comunidad. Turismo digno, respetuoso, basado en los derechos humanos y no en derechos a saldo. Quiero que cuando una familia tenga un hijo o hija sorda tengan el derecho a elegir la modalidad educativa que piensan que es mejor (hoy en día seguimos sin una educación inclusiva bilingüe lengua de signos/lengua oral en nuestra tierra). Y podría seguir con la renta valenciana de inclusión y muchas otras tantas cosas.

Señor presidente Puig, señorías de las Cortes Valencianas, es necesaria, por ejemplo, una política fiscal progresiva, tan necesaria hoy en día para erradicar la desigualdad. Debemos ser coherentes con lo que decimos y publicar la lista de defraudadores y mucho más. Muchas cosas por hacer y todo un año por delante.

Desde luego nosotras lo tenemos claro, tal y como ha demostrado nuestro secretario general Antonio Estañ en su reunión con Ximo Puig, lo importante es llevar a término la legislatura y seguir con las prioridades del Pacto del Botánico como por ejemplo en el ámbito de vivienda, luchando contra la burbuja del alquiler.

Ojo avizor porque la derecha puede retornar a nuestra tierra. Esa es la verdadera espada de Damocles de la gente: perder derechos, perder dignidad. No nos comportemos como si esto fuera un juego de trileros. Pareciera que sueñan los del PSOE-PSPV con superar a Compromís para seguir gobernando en la próxima legislatura con mayor porcentaje de poder, sí de poder. Pero una vez más se olvidan de Podem, clave en la construcción del cambio en esta tierra, mediando para que el Pacto del Botánico fuera una realidad, porque teníamos bien claro que la corrupción sistemática debía de expulsarse del gobierno. Entendemos que somos molestos, que tocamos las narices pero para eso llegamos y no para caer bien. No queremos ser parte de sus juegos. Hemos venido para devolver las instituciones a la gente y ese es nuestro proyecto.

No podemos permitir ni un minuto más a aquellos que tienen un cargo público pero no sienten al pueblo, no lo viven como suyo, no lo amparan y protegen con honestidad. Se acabó gobernar para unos pocos; se acabó gobernar para uno mismo.

Hay partidos que tienen un proyecto de país y otros un proyecto de poder, es el momento de demostrarlo. Ahora o nunca.

Pilar Lima es senadora de Podem(os) PV