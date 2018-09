Rodalies o circumloquis?

Aquest país necessita trens, no trens insostenibles que es mengen el pressupost, que no arriben a la velocitat meteòrica promesa i amb preus prohibitius, sinó trens dels que contribueixen a dur a les ciutadanes a la feina, tres pobles al costat. Trens dels que fan país i apropen veïnes i no projectes faraònics que només serveixen a les elits.

La qüestió no és baladí o un deliri d’Esquerra Unida, sols a la línia C6 de rodalia que connecta Castelló amb València, degut al deteriorament del servei el nombre d’usuàries s’ha reduït en els darrers mesos a la meitat (de 18.000 a 9.000), la falta de personal i les obres del corredor mediterrani, que acumulen retards i esperes des de fa anys impossibiliten la ciutadania anar a l’escola, la Universitat o els seus treballs respectius en tren.

El govern del Botànic tampoc ha posat cap solució o pressionat Adif (de qui depenen les obres) per a que s’adopten mesures urgents i necessàries i l’oferta en transport públic a la nostra província és risible.

A Castelló i comarques és particularment sagnant, i malgrat les preguntes, precs i insistència d’EUPV/IU en les Institucions allà on està present, aquells que haurien de posar solucions, en estos moments el tàndem PSOE-PSPV, sols demoren les preguntes, responen amb evasives o dissenyen circumloquis amb molta creativitat lingüística pròpia de polítics perpetus, per a no contestar a la pregunta: quan tindrem el servei de rodalies que necessitem?

Encara recordem les paraules del ministre de Foment Íñigo de la Serna quan va visitar Castelló quasi farà un any, prometent que es triplicarien els serveis de rodalies als nostres pobles, del ministre, com de les seues promeses ja sols queda el record i l’amargor, novament, de la marginació i els incompliments. I la realitat és molt més preocupant, perquè més enllà dels múltiples anuncis publicitaris que s’han fet, inclús així, no es cobreix la necessitat d’ampliar el servei perquè ni tan sols arriba per a renovar el parc actual.

L’esquerra transformadora va aconseguir canviar Rajoy i li va prestar a Pedro Sánchez el govern. Podria pensar-se que amb els socialistes governant al País Valencià i a Espanya potser Castelló podria recuperar una miqueta de la dignitat perduda a colp de cancel·lació de trens, però sembla que el Sr. Puig i el seu Consell no tenen cap proposta per a Castelló en matèria ferroviària. A més a més, l’actual ministre de Foment del PSOE, segons publica la premsa, ja ha deixat un recaet a Puig, “ni més finançament ni infraestructures”, Ábalos que per a més inri també és valencià.

En el darrer debat de Política General a Les Corts a Ximo Puig no se li va sentir ni una mísera solució a la exageradament nefasta situació dels nostres trens i pel que sembla en el que li queda de legislatura (més curta si el resultat de la calculadora electoral li agrada) no mourà ni un sol dit a pesar de conèixer la situació de primera mà i a pesar que sap que és senzillament impossible anar de Castelló a Vinaròs excepte amb regionals o TALGO que són lents, escassos i que vénen a costar fins a quasi 18 euros.

És per això que no podem callar-nos i seguirem defensant, en tots aquells espais en que Esquerra Unida tinga presència institucional, que a les nostres comarques arriben trens, que la gent puga usar aquest mitjà de comunicació amb normalitat, per coherència, perquè creiem que el model de vertebració territorial es basa en unir persones, en primer lloc, i facilitar-los arribar al treball, a casa, a la Universitat o al poble del costat i perquè creiem en el tren de proximitat com un mitjà de comunicació sostenible, eficaç i eficient.

*Cristian Veses és membre de l’Executiva d’EUPV