Encara no han passat tres dies des que la fins ara Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana, Carmen Montón, fou nomenada Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, quan ens assabentem per la premsa que “s’obri la porta a la operació Orengo”, consistent, pel que sembla, en que les properes reversions dels Departaments de Salut que encara continuen privatitzades ( La Marina, Manises, Elx i Torrevella) es volen fer mitjançant una altre full de ruta “afavorint la constitució d’empreses mixtes al 50 per cent entre la Generalitat i les Concessionàries sanitàries”.

És aquesta fòrmula de col.laboració públic-privada per la que sempre ha apostat el sector més neoliberal del socialisme, del que formen part importants càrrecs del partit com J. Sevilla, V. Gómez, E.Linde, i J.I. Pla, entre altres, amb total sintonia amb la patronal. També crida l’atenció que, junt a aquest sector aparega el senyor Orengo, assessor de Ximo Puig, actual President de la Generalitat, un home fosc d’ideologia no definida i amb una gestió en l’Alcaldia de Gandia i la Diputació de València un tant dubtosa, que, sorprenentment, sembla ser el principal valedor d’aquesta maniobra. Cal afegir que no se li coneix cap tipus de experiència ni trajectòria en sanitat.

No obstant, aquesta possible nova ruta deurà explicar-la el PSPV de cara a la nova legislatura, perquè ara el que pertoca és assumir els acords del Botànic, on és clar l’envit per una sanitat cent per cent pública i no altres vies. I així és com s’ha fet amb el Departament de La Ribera, malgrat el munt d’entrebancs de tot tipus que han hagut per part d’aqueixos partidaris de la col.laboració públic-privada.

Finalment nosaltres, com Associació Ciutadana en Defensa i Promoció de la Sanitat Pública (ACDESA PV), apostem, sense cap dubte, per una sanitat i gestió cent per cent pública, buscant tots els camins possibles per millorar l’eficiència, perquè l’evidència científica ha demostrat sobradament que models públic-privats suposen major despesa de l’atenció sanitària, una minva de la qualitat i una total absència de transparència, beneficiant a les multinacionals, bancs i fons “buitre”. Mai la gestió privada ha demostrat ser millor que la pública.

Per tant, continuarem denunciant la progressiva privatització del sistema sanitari allà on es produïsca, a més d’exigir la derogació de la Llei 15/1997, única forma de garantir la gestió i provisió del sistema sanitari públic.

A la nova consellera Ana Barceló, volem, en primer lloc felicitar-la per aquesta nova etapa, a més de fer-li saber que ens tindrà al seu costat sempre que el full de ruta siga per una sanitat cent per cent pública, perquè la Sanitat és un Dret fonamental i mai un negoci.