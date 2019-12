A los más de cien mil afectados por valores Santander: Feliz Navidad

Sepan que son ustedes muchos. Más de cien mil repartidos por toda la geografía española. Y aunque no se conocen les une el profundo dolor de haber sido engañados. Engañados cuando en 2007 les vendieron el producto sin explicarles los graves riesgos que asumían. Engañados después cuando se enteraron de que los Valores Santander se habían transformado en acciones del propio Santander. Y que no pasaba nada por eso... Les decían. Que ya aumentaría la cotización de las acciones...que debían confiar. Engañados más tarde cuando les repetían que no tenían nada que hacer, que como iban a ganar un pleito al primer banco de España... Y vilmente confundidos y cruelmente desanimados cuando a partir de 2016 les aseguraban que se había pasado el plazo para reclamar. Porque al final de este año de 2019 que sin remedio como todos se nos va y con la perspectiva y experiencia que sin duda siempre nos otorgan los años, les podemos confirmar con amargura que en efecto les engañaron cuando compraron los Valores Santander. Que asimismo les defraudaron cuando al transformarse en acciones les insinuaron que tal vez el precio de las acciones subiría. Como cruelmente les estafaron al decirles que ya se pasó el plazo para reclamar. Pues la única verdad sobre el asunto es que el producto era un pernicioso tóxico financiero devorador desde el primer día de su capital que nunca iba a recuperar su valor y que sin embargo, y mire usted por donde, usted, afectado por VALORES Santander, hoy, a finales de 2019 está en plazo para reclamar. Sí, y así nos lo indican muchas sentencias y acuerdos que se están ganando y firmando en estas benditas fechas con el banco. Sea esta pues nuestra más sincera buena nueva y felicitación navideña. Aunque tarde y a regañadientes, el banco esta arreglando el asunto. Como en aquellas viejas películas de Frank Capra que siempre nos echaban por Navidad en que el malo al final y a la postre, no era tan malo, pues el espíritu navideño de algún modo y sin remedio también ha conquistado el corazón del primer banco de España. Pero eso sí...y como siempre decimos, un último y respetuoso consejo: no se les vaya a pasar el plazo.Este sí. El verdadero. Hablen pues sin más demora con sus abogados de confianza. Y Feliz Navidad!