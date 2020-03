Más allà de la nutrición en tiempos de aislamiento

No han sido pocas las cuentas de redes sociales que, durante el confinamiento, nos han animado a hacer una y mil actividades diferentes y a estar activos todo el tiempo. Yo incluso creo que ha habido gente que con todo esto de animar a la actividad está haciendo más ejercicio ahora que antes del coronavirus. Por no hablar de cocinar, llorar y comer como si hubiera un apocalipsis real. Así que, ahora que llevamos casi una semana de aislamiento y ya hemos hecho bizcochos y cupcakes de 47 sabores diferentes, dormido y descansado (bueno, esto los que no tengan hijos), os dejo una recopilación de los consejos de nutrición y salud en general que mejor me parecen para sobrevivir a estos días:

1.- ¡Sube por las escaleras desde ya! (y para siempre si puede ser) es el mejor momento para crear este hábito si no lo tenías. Aunque vivas en un 7º. Total, no podemos hacer mucho más en cuanto a desplazamiento.

2.- No te preocupes (pero ocúpate) del tema de las calorías no quemadas por la inactividad. Para la mayoría de la población el 70-75% de las calorías las quema nuestro propio metabolismo basal por existir y la energía que usamos en hacer la digestión ¡esto no quiere decir que nos relajemos! Sino que relativicemos la importancia de tener limitado el movimiento y que no tenemos que ponernos a dieta para no engordar, pero sí tratar de comer bien.

3.- No más croquetas y bizcochos por favor, ni fit, ni fat. Sé que la tentación de cocinar bollería, repostería y platos que no bajan de las 2750 calorías está ahí, pero sinceramente, ya que nos ponemos ¿por qué no aprender a cocinar platos de verduras o legumbres de una forma que nos gusten?

4.- Como para muchos el tema de conseguir los 10.000 pasos va a estar complicado ¿qué tal proponer sólo 30’ al día de algunos ejercicios, que pueden ser con nuestro propio peso, en los que entrenemos la fuerza? Además del millón y medio de tutoriales y cuentas que nos ofrecen gratis miles de ejemplo hay un sinfín: flexiones, abdominales, sentadillas, fondos, planchas…

5.- “Priorización” de alimentos y nutrientes: en una alimentación sana la fruta y la verdura la dejaríamos como está (al menos 5 raciones día) y, si la grasa que usamos es aceite para aliñar una ensalada o que algo no se pegue en la sartén y poco más también. Ahora bien, quizá en estas condiciones debemos priorizar el consumo de alimentos proteicos (carne, pescado, huevos, legumbres y derivados) necesarios, entre otras cosas, para mantener la masa muscular, frente al de aquellos alimentos ricos en hidratos de carbono ¡especialmente azúcares (que pesada eres Virginia) pero también hablo del pan, la pasta y el arroz, que básicamente, proporcionan una energía que no vamos a quemar ahora.

6.- Aprende a manejarte con las aplicaciones para videollamada: Skype, Google Hangouts, videollamada de whatsapp… quizá esto a muchas personas os suene porque ya os lo piden en el trabajo (o porque sois pacientes míos ¡je!) pero de verdad que nada tan cómo y sencillo para comunicarse con gente que está lejos, como las videollamadas.

7.- Toma el sol. Como y lo que buenamente puedas. Si da el sol en tu balcón o terraza de 16.00 a 16.45 ¡priorízalo! Tu estado de ánimo y tu vitamina D te lo agradecerán.

8.- Organiza la casa. No hablo de limpiar (que también, obvio). Hablo de hacer un inventario de todo lo que almacenamos y valorar si lo necesitamos realmente, si nos sirve de algo o si pudiéramos prescindir de ello. No hace falta ponerse en plan Marie Kondo ¿o sí? Recuerda que aquello que ya no quieras, antes que tirarlo puedes: donarlo (ej. contenedores de ropa); venderlo o reciclarlo si es posible.

9.- Cultiva tu mente. No, no digo que te pongas ahora a hacer una tesis doctoral. Me refiero a esas pequeñas cosas de cultura general… que generalmente no sabes y que te gustaría conocer o aprender, pero en formato de “mini-píldoras”. Para esto nos hará falta tener un poco de curiosidad y de humildad para reconocer

a) ¿Sabrías situar correctamente en un mapa todos los países de Europa? ¿y las comunidades autónomas de España?

b) ¿Reconocerías la Marcha Triunfal de Verdi o La flauta mágica de Mozart si las escucharas.

c) ¿Podrías hacer una selección de 5 cuadros españoles y respectivos autores sin incluir a Picasso o a Velázquez?

d) ¿Sabes cómo arreglar la cisterna de tu casa o cambiar un enchufe?

10.- No es obligatorio ni te debes sentir mal si no haces nada de lo anterior. Estos días en redes sociales no verás a gente llorando por la pérdida de un familiar, ni a gente deprimida porque se ve venir el divorcio o se ha quedado sin trabajo, ni gente desesperada porque no puede ver a sus familiares más mayores en riesgo. La vida de cada uno de nosotros puede ser muy diferente y este no es momento de juzgarnos por todas las cosas que han hecho otros pero que nosotros no. El ejemplo de(l trozo de) vida que nos enseñan los demás puede servirnos para inspirarnos, pero no para que nos sintamos peor.

¡Ánimos en esta cuarentena; saldremos!