Sobre el ataque de la ultraderecha en Bétera

El pasado viernes 14 de septiembre, en Bétera, comenzaban los actos del Aplec de Camp de Túria, una iniciativa popular que tiene como objetivos la reflexión social, potenciar el tejido asociativo local y comarcal y ofrecer una alternativa cultural y de ocio; había actividades para niños y niñas, conciertos, charlas y muchas otras cosas más. Sin embargo, el programa contenía algunas intervenciones por videoconferencia que "irritaron" las susceptibilidades de algunas personas. Estas charlas entraban dentro de la lógica del acto cuyo lema para este año era "Juntes contra el feixisme, la censura i la repressió" y que quería denunciar la deriva autocrática que está llevando a España a tiempos oscuros.

Sin embargo, y a pesar de la absoluta legalidad de la convocatoria, esas susceptibilidades heridas, esas personas que vieron fantasmas independentistas en lugar de actividades culturales, decidieron llamar a la protesta, a su particular "a por ellos" ante la supuesta promoción de actos que podían "romper España", la unidad nacional, y advirtiendo que se podía provocar la confrontación en Bétera. Esta llamada a la defensa de la unidad nacional, mediante un comunicado del Partido Popular de Bétera, en el que afirmaban que no se debía promover la confrontación, y un vídeo colgado en su página de Facebook, trajeron consigo que el 14 de septiembre, en el Junqueral de Bétera, se juntaran miembros del Partido Popular de Bétera con lo más granado de la ultraderecha valenciana, esa misma ultraderecha que asesinó a Guillem Agulló, que reparte violencia cada 9 de Octubre en Valencia y que lleva tatuada la cara de Hitler. Sí, gracias al Partido Popular de Bétera el 14 de septiembre tuvimos insignes visitantes, llegados como sus compañeros ocasionales de viaje, como José Luis Roberto, oscuro presidente del partido ultraderechista España 2000. Esta persona, junto con sus correligionarios, se dejaron ver y oír por Bétera, en un espacio donde había niños y niñas que tuvieron que soportar como llamaban "perros" a sus padres o como les escupían, como les decían "guarros" y demás insultos que utilizan generalmente estas personas. En el vídeo colgado en la página de Facebook de España 2000 se puede ver cómo un concejal del grupo popular de Bétera, comparte alegría y diversión con estos sujetos, cómo graba los acontecimientos, cómo está perfectamente integrado junto con personas que proclaman la vulneración de la Constitución porque el ayuntamiento ha organizado, según ellos y el Partido Popular de Bétera, un "acto independentista". Los vídeos que aquí se comentan llevan ya casi 30.000 reproducciones; son dos en concreto, 30.000 visionados y unos 500 comentarios de una sublime calidad como "Aquí no nos vais a meter bolas separatas somos valencianos y españoles iros a tomar por culo con buestra república sois una basura compromis viva España" (sic), "¡¡¡Es que yo veo ha uno por Alicante y me lío a ostia!!! ¡¡¡Y luego que me lleven con el visco si quieren coño!!! Que gentuza de MIERDA" (sic), "¿¿Vamos a reventarlos??" o "Hay que tomar las armas contra estos perros ROJOS COMUNISTAS hijos de puta". No son los únicos comentarios que llaman a "tomar las armas", hay muchos más.

Al Partido Popular de Bétera le plantearía varias peguntas tras poder ver lo a gusto que estaban en dicha concentración: ¿esa Constitución que tanto sacan a pasear cuando les conviene puede amparar ese tipo de comentarios que llaman a la violencia, a la agresión, a la caza del rojo?, ¿comparten ustedes esa ideología que apuesta por la desaparición de la Unión Europea o que opta por expulsar masivamente a los extranjeros, en contra de lo dispuesto en distintos convenios internacionales que España ha ratificado? Y, por último, ¿se sienten bien en compañía de personas como José Luís Roberto, cuyas soflamas racistas son bien conocidas además de haber sido secretario general de la asociación de empresarios de la prostitución? Por cierto, son ustedes los que han traído a Bétera a sujetos como este, imputados por agresión, violentos y viejos conocidos de la policía; los han traído a Bétera, sí, les han enseñado donde está nuestro pueblo, nos han señalado con el dedo a los que no pensamos como ellos y nos advirtieron de que nos veríamos el 9 de Octubre, y no para irnos de cañas. Si ponemos en una balanza dejar material municipal y un espacio público a asociaciones culturales, lo mismo que ustedes hicieron en 2012 para este mismo acto y que hacemos siempre con cualquiera que nos lo pide, y abrir las puertas de Bétera a la ultraderecha violenta, creo que la balanza se desequilibra de su lado, del lado de la insensatez. Han jugado con fuego, se han quemado, pero lo peor es que nos pueden quemar a nosotros, a los demócratas, a los que de verdad creemos en la Constitución.

*Enric Álvarez Blaya, portaveu del grup municipal de Compromís per Bétera