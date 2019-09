En busca del relato perdido

El relato. La manzana que la serpiente dio a Eva. La piedra filosofal. La Divina Proporción. El arca perdida. El relato es la clave, el relato tiene la culpa. Todo depende del relato. Sánchez ha querido instalar su relato en la opinión pública a través de sus medios afines, pero el relato que se ha ido consolidando es otro, es el relato yang del Yin-yang de los relatos. Porque aquí lo que importa es el relato, ¿no lo sabían? ¿ah no? Pero ¿cómo pueden ser tan necios? ¡Es el relato estúpidos! El Santo Grial, la tumba de Tutankamon, la Atlántida… todo eso son cuestiones menores, nuestra historia, nuestro futuro, ¡nuestras vidas! giran ahora solo y exclusivamente alrededor del esotérico relato. Nadie sabe qué narices es el relato, pero es importantísimo. Se lo dijeron a Iván Redondo en un curso de marketing político en los u-ese-á. Y un curso americano de marketing no puede estar equivocado sobre lo que necesita el socialismo español: un relato.

Así que tenemos a Pedro Sánchez cuán Quijote, montado en su falcon Rocinante, y con su Sancho Panza Redondo buscando afanosamente el preciado relato por los altiplanos de Castilla. Desde abajo se lo miran los tres gigantes de la derecha, que de molino tienen poco, ellos ya han encontrado su relato propio: “la izquierda es incapaz de ponerse de acuerdo, ¡vote a la derecha!”. ¡Rayos! ¿Cómo pueden ser tan buenos? Es simple y lógico, cualquiera puede entenderlo, cualquiera puede comprarlo. “¡Eso presidente, eso necesitamos!” – le dice Sancho Panza Redondo a Sánchez desde la butaca de al lado del falcon.- “Un relato lógico y que entienda todo el mundo!”. Se encuentran luego con Pablo Iglesias, el caballero de los espejos, al que Sánchez no puede mirar directamente, pues vería reflejada en él toda su propia incompetencia. Iglesias también tiene un relato y sí, también es simple y creíble: “El PSOE nos ha engañado, quiere pactar con la derecha, si eres de izquierdas, vota Podemos”. Todos tienen relato menos él, pues eso de que él “quería formar gobierno con Podemos pero sin Iglesias pero con Podemos dentro pero con Podemos fuera pero con la abstención de la derecha y a ver si Albert recapacita y pactamos pero como no pues entonces no me queda más remedio que convocar elecciones porque las ofertas 1,2,3,4,5,6 y 7 de Podemos no son aceptables y todos son malos menos yo” ni es simple, ni es lógico ni es creíble ni es un relato. Es una patraña que no se la cree nadie. Pero que no sufra Sánchez que todavía tiene tiempo hasta el 10 de noviembre de encontrar un relato. Es muy importante que lo haga, pues el relato es la clave de todo. Cuando lo encuentre, por fin podremos abordar el relato climático, hablar de cómo se han disparado los alquileres del relato inmobiliario, mejorar los relatos laborales de los trabajadores, solucionar el problema de infrafinanciación de los relatos autonómicos, relatar lo de Catalunya, declarar las comarcas azotadas por DANA como relato catastrófico. Reducir los relatos de espera en Sanidad, relatar las pensiones conforme al IPC, analizar por qué el relato de la luz en España es el más caro de Europa o aumentar el salario mínimo para que la gente pueda llegar a final de relato…

Que digo yo que igual va siendo hora de que les hagamos saber a Sánchez y al PSOE que nos da igual su relato, que de relato no se come, que de relato no se avanza, que estamos hartos de su juego de trileros, de su incompetencia, de su cínico tacticismo, de su poco sentido democrático y de estado, de su nula voluntad y capacidad para el diálogo. La única cosa buena de todo esto es que el 10 de noviembre podremos hacérselo saber.