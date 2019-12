Es can da lo, es un escándalo

Què pensarien vostés si un conseller que té damunt de la taula un assumpte de summa importància que enfronta la societat civil amb una empresa, participara en la presentació d'un acte organitzat precisament per aquesta empresa? Perquè això és el que està passant ara mateix. El conseller Arcadi España ha acceptat presentar un acte organitzat per Intu, l'empresa que intenta aconseguir una reclassificació milionària d'un espai natural per a destrossar-lo plantificant un macrocentre comercial que, a més, acabaria amb el comerç local i deixaria esllanguir altres centres comercials, i crearia una gran destrucció de llocs de treball, com ha passat a Saragossa amb un altre centre d’Intu.

És un acte sobre ciutats sostenibles en el qual participa, com no, l'alcalde de Paterna. Deixant de banda la insostenibilitat que demostraria l’Ajuntament de Paterna si permetera construir un projecte així, algú podria plantejar que el conseller pot presentar els actes que vulga. Sí. Ací sí. A Suècia o a Dinamarca presentar este acte es consideraria prevaricació molt possiblement, perquè el Tribunal Superior de Justícia ha emés una sentència molt qüestionada contra la qual l'administració pot presentar un recurs, o no. I mentre aquest tema està dirimint-se, mostrar algun tipus de partidisme, com és el cas, frega la prevaricació.

Aqueix és el tema: és èticament acceptable que el conseller España participe en aquest acte? Si participa el conseller, estan participant indirectament Ximo Puig, Mónica Oltra i Rubén M. Dalmau. El conseller España està arrossegant amb si a tot un govern. On queda la presumpció d'imparcialitat en un assumpte en el qual el poble valencià es juga tant? On queden les declaracions de Mónica Oltra dient que els serveis jurídics de la Generalitat estudiaran el tema sense cap mena de pressions?

Jo sempre havia pensat que la regulació dels lobbies que existeix en el Parlament Europeu no és bona per a la democràcia perquè és una manera de fer evidents les pressions que exerceixen aquests lobbies als seus membres. Però resulta que ací no es diu res però es fa: els passejos del promotor d’Intu amb l'alcalde de Paterna, que quan estava en l'oposició no volia que es construira el macrocentre d’Intu i després, quan governava, se’n va fer el seu principal valedor, haurien de fer saltar totes les alarmes democràtiques. Però ací no passa res: un alcalde pot canviar d'opinió, no hi ha problema. Ara Intu passa de fer lobby per darrere a presentar-nos els seus amics de l'administració. Conseller España, de deveres això era necessari?