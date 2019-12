En el clima nos va la vida

La crisis social que sacude Chile, que no podemos separar de la situación de creciente desigualdad que reina en el mundo, ha traído la Cumbre Mundial del Clima (COP25) a Madrid. Todas las alarmas respecto a la crisis climática están disparadas. Sin ir más lejos, hace unos días el Parlamento Europeo declaró que el continente está en “emergencia climática”, la Comisión Europea ha anunciado la inminente presentación de su particular “New Green Deal” para hacer efectiva la transición ecológica y la cumbre europea de este mes de diciembre tiene previsto articular medidas para conseguir la neutralidad climática de la Unión Europea para 2050. Volviendo a las desigualdades que desangran el planeta, tampoco estas las debemos desligar de las consecuencias del cambio climático que actúa, y actuará cada vez más, como un multiplicador de la pobreza.

El Consell también decretó hace unos meses el “estado de emergencia climática” y recientemente desde la Vicepresidencia Segunda pusimos en marcha una Comisión Delegada para la coordinación de todas las políticas de Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental, porque cuando se habla de políticas verdes ya no podemos pensar en uno u otro departamento sino en la transversalidad de las políticas de gobierno.

El convencimiento de que las políticas de transición ecológica son una tarea de todos ha sido también lo que nos ha impulsado a plantear, por primera vez, la presencia de la Generalitat en la organización de los debates sociales de una Cumbre Internacional por el Clima. Así, la próxima semana en Madrid vamos a dirigir una actividad sobre la transversalidad de lo que podríamos resumir como políticas verdes en las administraciones públicas. Queremos reflexionar y debatir sobre economía y sobre urbanismo, sobre medio ambiente y educación, sobre impuestos y justicia social, sobre cómo organizarnos, y la COP25 nos parece un marco ideal para hacerlo. El objetivo es poner en común cómo hacer algo sobre lo que no hay precedentes pero que tenemos que hacer de manera urgente: conseguir alinear el conjunto de las políticas que se hacen desde cualquier nivel de la administración a las exigencias de la crisis climática, a los acuerdos internacionales adoptados y a las recomendaciones científicas que se multiplican diariamente.

No es sencillo. Lo sabemos. Sabemos que las políticas tendentes a adaptarnos al cambio climático y a su minimización son tan complejas como imprescindibles. Son decisiones que implican un cambio productivo, económico y hasta social y que por tanto reclaman valentía y capacidad de liderazgo. Unas condiciones que el actual Govern del Botànic ya comprometió en el acuerdo para su puesta en marcha.

La realidad es tozuda. Los grandes acuerdos internacionales se están quedando en solemnes unanimidades de salón pero parece que la comunidad internacional no encuentra el momento de pasar a la acción, de concretar en medidas, en restricciones y en alternativas los buenos propósitos de los documentos que se firman.

Naciones Unidas acaba de anunciarnos que a finales de siglo, si no reducimos las emisiones a la atmósfera, estaremos por encima de los tres grados de aumento de temperatura. ¿Qué planeta pretendemos dejar a los que vienen? Deberíamos reducir emisiones a un ritmo de casi el 8% de aquí a 2030 para hacer frente a la crisis climática. En cambio, no solo no estamos en fase de reducción sino que las estamos ampliando de forma irresponsable y suicida. La presencia de CO2 en la atmósfera está en niveles de los que no se tienen datos desde hace tres millones de años, cuando el género humano no habita la tierra. Si el cambio climático es el mayor reto de nuestra civilización, lo estamos perdiendo. Madrid debe ser estos días el marco para repensar lo que estamos haciendo, para pasar a la acción. Cueste lo que cueste. Nos va la vida en ello.

*Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática