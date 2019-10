La exhumación del dictador es el cumplimiento de la palabra dada

Este jueves, 24 de octubre de 2019, es el día señalado para seguir cumpliendo con la palabra dada. Hoy España da un gran paso en calidad democrática. Hoy por fin, los restos de Franco serán exhumados y abandonarán el Valle de los Caídos. Voy a ahorrarme los detalles, los medios de comunicación llevan días dando cuenta de ellos, pero si quiero contarles algo.

Que el máximo culpable de la guerra civil y de 40 años de dictadura lo hayamos tenido en un mausoleo llamado “Valle de los Caídos” cuando además él no fue víctima, (él no cayó, él provocó la caída, la muerte de los demás), sería motivo de chiste si no estuviéramos hablando de temas tan serios.

Pero voy “al turrón”, la ley Memoria Histórica aprobada en 2007 en el Parlamento Español y la ley de la Memoria Democrática y por la Convivencia de 2017 de las Cortes Valencianas, no solo insta a eliminar vestigios que recuerden, exalten o rindan homenaje a actos o personajes protagonistas del periodo legislado. La ley estatal en su Artículo 15 dedicado a los Símbolos y monumentos públicos, explica que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. (…)”. La ley dedica el artículo 16 íntegramente al Valle de los Caídos y en su punto 3 asegura que “En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.

Lo dicho, Franco no murió a consecuencia de la guerra civil. Creo que llevamos 44 años de anomalía porque nunca debió yacer allí. Ahora, desde que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el 24 de agosto el Real Decreto 10/2018, han pasado 14 meses y no hemos podido cumplir hasta hoy con nuestro compromiso por las innumerables trabas que la familia del dictador ha acumulado en los juzgados y por la connivencia de algunos poderes eclesiásticos y partidos políticos.

Desde el PSOE apostamos hace ya mucho tiempo, por regularizar una anomalía que impedía un desarrollo pleno de nuestra democracia, pero sobre todo porque en nuestro objetivo de pagar la deuda con aquellos que lucharon por nuestra libertad y nuestros derechos no sería completa mientras el dictador tuviera un mausoleo de homenaje, junto a sus víctimas.

Y hoy el dictador sale de donde nunca tuvo que entrar, por fin en el Valle de los Caídos solo yacerán personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil y será el lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda, tal como quedó aprobado en el Real decreto mencionado.

El 1 de junio de 2018 Pedro Sánchez fue elegido Presidente del Gobierno de España y uno de sus primeros compromisos fue sacar al dictador del Valle. Las promesas no caen en saco roto, hoy a pesar de todos los problemas que han pretendido paralizarlo los restos de Franco van a ser exhumados.

Cumplimos con la palabra y con la sociedad. Y nos acusan de electoralismo porque el próximo día 10 de noviembre tenemos comicios. Y vaya, justamente los que han provocado el bloqueo de este país, han impedido la nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, aquellos que cambian votos por sillones, son los que nos llaman electoralistas.

Miren, hace 14 meses que Franco estaría en el cementerio de El Pardo y seis meses que el PSOE fue el partido más votado en las elecciones. Si la derecha no se hubiera revuelto en los juzgados y la izquierda no hubiera bloqueado el gobierno, provocando la convocatoria electoral, hoy no escribiría este artículo porque nadie diría que es una medida electoralista.

Vamos a poner cordura en las afirmaciones, disfrutemos del logro de la democracia y seamos educados y educadas y no estaría de más agradecer el empeño del PSOE y del Presidente Pedro Sánchez porque gracias a ello hoy Franco ya no dormirá en el Valle de los Caídos un paso más contra la indignidad del franquismo.

*Trini Castelló, diputada autonómica por el PSPV-PSOE. Portavoz de Memoria Histórica del Grupo Socialista