Las mujeres de Governar Unides: un paso más allá de feminizar la política

Las mujeres que formamos parte como candidatas al Consejo Ciudadano Valenciano en la lista Governar Unides hemos querido recoger en este artículo nuestros objetivos para un Podem más feminista hacia afuera. Desde las políticas públicas que impulsemos, en las calles trabajando con la sociedad civil y hacia adentro, construyendo y madurando una organización feminista, haciendo realidad la idea de “feministizar” Podem.

Preferimos utilizar el concepto feministizar porque va un paso más allá, es llevar el feminismo a la política, en lugar de la idea más conocida de feminización de la política que pudiera limitarse a incrementar el número de mujeres en el partido. Feministizar igualmente implica más presencia en los espacios públicos liderando proyectos políticos; pero también más equilibrio entre la ética del cuidado y la de la justicia, (es a lo que nos referimos cuando hablamos en nuestro documento de redistribución de los cuidados y la riqueza); la apuesta por la transformación hacia una economía feminista (como que se tenga en cuenta el aporte que genera el trabajo de cuidados al PIB del Estado); mayor uso del lenguaje no sexista; desarrollo de políticas feministas y verdes (liderando la reconstrucción Post-COVID con perspectiva de género y ecologista); apostamos por el abolicionismo crítico y por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en contra de la gestación subrogada, en coherencia con los acuerdos del Círculo de Feminismos del PV y con el documento de feminismos Estatal.

También implica una mayor profundización en la democracia participativa y por un modelo de trabajo coordinado entre los tres ejes de nuestro proyecto político: las bases desde el municipalismo, el Grupo parlamentario en Les Corts y nuestra participación en el Gobierno del Botànic, a través de las políticas de vivienda. En estos tres ámbitos queremos trabajar, con todas las personas que forman parte del entramado de la organización, por liderar las propuestas feministas mejor elaboradas y supongan mejoras radicales en las vidas de las mujeres y del conjunto de la sociedad. Para ello estamos seguras que la mejor manera es liderando Podem con Naraia Davó y el equipo de mujeres que venimos de los distintos espacios de participación local, orgánico, parlamentario o del movimiento feminista y ecologista.

Queremos continuar incorporando aspectos a la participación política como practicar una mayor horizontalidad, trabajo colaborativo, poner en práctica valores y saberes aprendidos en el quehacer cotidiano de los cuidados y que aportan una manera diferencial de relacionarnos, además de aquellos valores de los movimientos sociales, que es el espacio de donde muchas de nosotras nos hemos nutrido y crecido políticamente antes de encontrarnos aquí.

Desde nuestro proyecto vamos a trabajar unidas y con todas nuestras fuerzas por mejorar las vidas de todas las mujeres. Pero en especial por las mujeres que pisan el suelo pegajoso, ese “espacio natural” en el que el patriarcado nos ha encasillado, ese lugar que es un obstáculo para nuestro desarrollo laboral o profesional, que mantiene a tantas mujeres atrapadas, pegadas, en la base de la pirámide económica. Trabajaremos por erradicar esos obstáculos que afectan en mayor medida a las mujeres del mundo rural y a las inmigrantes laborales. Las mujeres que se desplazan de sus sitios de origen en busca de una vida mejor, que se puede encontrar vía un puesto de trabajo. Un trabajo con condiciones laborales decentes y que les permita vivir una vida digna. No nos olvidamos de las mujeres inmigrantes indocumentadas, aquellas que son las trabajadoras en los cuidados y en las tareas de hogar, también en la limpieza, quienes se han considerado indispensables en estos tiempos de pandemia y a quienes no les llegan las ayudas económicas post Covid-19 por no tener una situación administrativa regular, es decir, por no tener un NIE (número de identidad de extranjera). Por todas ellas vamos a trabajar desde nuestro proyecto “Governar Unides” en Podem.

En esta nueva etapa que comienza cargada de retos y con una ingente tarea por delante, queremos que nuestra organización sea referente en políticas feministas que alivien el peso de las consecuencias de la crisis sanitaria y económica a las mujeres. Reforzando los servicios públicos y, en definitiva priorizando las políticas que hagan posibles las vidas dignas de ser vividas y el cuidado de nuestro medio natural.

Por: María G. Sandoval, Irene Gómez, Beatriu Gascó, Rocío Segura, Ainoha Alberola, Esperanza Pascual, Mercedes Landa, Margarita Lag, Noelia Olivares, Inma Mora, Anabel Mateu, Carmen Villaverde, Eva Mongar, Mercedes Landa y Naiara Davó, integrantes de la candidatura 'Governar Unides' para la III Asamblea de Podem.