A propòsit de l’atac de l’ultradreta a Bétera

Divendres passat 14 de setembre, a Bétera, començaven els actes de l'Aplec de Camp de Túria, una iniciativa popular que té com a objectius la reflexió social, potenciar el teixit associatiu local i comarcal i oferir una alternativa cultural i d'oci; hi havia activitats per a xiquets i xiquetes, concerts, xarrades i moltes altres coses més. No obstant això, el programa contenia algunes intervencions per videoconferència que "van irritar" les susceptibilitats d'algunes persones. Aquestes xarrades entraven dins de la lògica de l'acte el lema per aquest any era " Juntes contra el feixisme, la censura i la Repressió" i que volia denunciar la deriva autocràtica que està portant a Espanya a temps foscos.

No obstant això, i malgrat l'absoluta legalitat de la convocatòria, aquestes susceptibilitats ferides, aquestes persones que van veure fantasmes independentistes enlloc d'activitats culturals, van decidir cridar a la protesta, a la seua particular "a por ellos" davant la suposada promoció d'actes que podien "trencar Espanya", la unitat nacional, i advertint que es podia provocar la confrontació a Bétera. Aquesta crida a la defensa de la unitat nacional, mitjançant un comunicat del Partit Popular de Bétera, en què afirmaven que no s'havia de promoure la confrontació, i un vídeo penjat a la seua pàgina de Facebook, van suposar que el 14 de setembre, al Junqueral de Bétera, s'ajuntaren membres del Partit Popular de Bétera amb la flor i nata de l’ultradreta valenciana, aquesta mateixa ultradreta que va assassinar Guillem Agulló, que repartix violència cada 9 d'Octubre a València i que porta tatuada la cara de Hitler. Sí, gràcies al Partit Popular de Bétera el 14 de setembre vam tindre insignes visitants, arribats com els seus companys ocasionals de viatge, com José Luis Roberto, fosc president del partit ultradretà España 2000. Aquesta persona, juntament amb els seus coreligionaris, es van deixar veure i sentir per Bétera, en un espai on hi havia xiquets i xiquetes que van haver de suportar com deien "perros" als seus pares o com els escopien, com els deien "guarros" i altres insults que utilitzen generalment aquestes persones. En el vídeo penjat a la pàgina de Facebook d'Espanya 2000 es pot veure com un regidor del grup popular de Bétera, compartix alegria i diversió amb aquests subjectes, com grava els esdeveniments, com està perfectament integrat juntament amb persones que proclamen la vulneració de la Constitució perquè l'ajuntament ha organitzat, segons ells i el Partit Popular de Bétera, un "acto independentista". Els vídeos que ací es comenten porten ja quasi 30.000 reproduccions; són dos en concret, 30.000 visionats i uns 500 comentaris d'una sublim qualitat com " Aquí no nos vais a meter bolas separatas somos valencianos y españoles iros a tomar por culo con buestra república sois una basura compromis viva España " (sic), " Es que yo veo ha uno por Alicante y me lío a ostia !!! Y luego que me lleven con el visco si quieren coño !! Que gentuza de MIERDA "(sic), " Vamos a reventarlos??" o " Hay que tomar las armas contra estos perros ROJOS COMUNISTAS hijos de puta ". No són els únics comentaris que criden a "prendre les armes", hi ha molts més.

Al Partit Popular de Bétera li plantejaria diverses qüestions després de poder veure com d’a gust que estaven en aquesta concentració: ¿aquesta Constitució que tant trauen a passejar quan els convé pot emparar aquest tipus de comentaris que criden a la violència, a l'agressió, a la caça del roig?, compartixen vostés aquesta ideologia que aposta per la desaparició de la Unió Europea o que opta per expulsar massivament els estrangers, en contra del que disposen diferents convenis internacionals que Espanya ha ratificat? I, finalment, ¿se senten bé en companyia de persones com José Luís Roberto, les proclames racistes són ben conegudes a més de haver estat secretari general de l'associació d'empresaris de la prostitució? Per cert, són vostés els que han portat a Bétera a subjectes com aquest, imputats per agressió, violents i vells coneguts de la policia; els han portat a Bétera, sí, els han ensenyat on està el nostre poble, ens han assenyalat amb el dit els que no pensem com ells i ens van advertir que ens veuríem el 9 d'octubre, i no per anar-nos de canyes. Si posem en una balança deixar material municipal i un espai públic a associacions culturals, el mateix que vostés van fer en 2012 per aquest mateix acte i que fem sempre amb qualsevol que ens ho demana, i obrir les portes de Bétera a la ultradreta violenta, crec que la balança es desequilibra del seu costat, del costat de la insensatesa. Han jugat amb foc, s'han cremat, però el pitjor és que ens poden cremar a nosaltres, als demòcrates, als que de veritat creiem en la Constitució.

*Enric Álvarez Blaya, portaveu del grup municipal de Compromís per Bétera