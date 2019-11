No va de voto útil, sino de política útil

Seis meses después de las elecciones generales volvemos a votar. Y lo haremos porque aquellas personas que debían acordar la formación de un gobierno de progreso se perdieron en un laberinto de egos y siglas que obviaron el interés general. Las preocupaciones de España de hoy son las mismas que hace seis meses. El país necesita un Ejecutivo que entienda su diversidad, que equilibre sus desajustes e injusticias, que huya de posiciones que solo se sostienen bandera en mano y que persiga crear un marco para una sociedad más transparente a través de, casi da apuro decirlo, la política útil.

La política útil es el resultado de una ecuación que surge de la suma de tres verbos: escuchar, hablar y pactar. Ahora más que nunca debemos apelar a esa política de acuerdos, la que busca el bien común entre diferentes y la que desde un primer día sepa poner sobre la mesa propuestas de gestión y no nombres propios. Més Compromís, la coalición que conforman Compromís y Más País, se presenta para desbloquear la formación de un gobierno progresista y para ser el pegamento de un ejecutivo de progreso. Por nuestras caras nos conoceréis: Mónica Oltra, Íñigo Errejón, Joan Baldoví… La Comunidad Valenciana es una tierra de cooperativas empresariales y Més Compromís es ejemplo de ello.

En las últimas dos semanas hemos celebrado reuniones abiertas en distintas ciudades a las que hemos llamado ‘asambleas del desbloqueo’. Son muchas las personas que miran atrás con cansancio y decepción después de ser llamadas a parar en las urnas a un gobierno compartido la extrema derecha. Les pidieron el voto útil para luego decirles que un gobierno progresista era inviable. A estas personas nos hemos dirigido para escucharles y decirles que también hay gente en primera línea que piensa como ellos y se siente traicionada o decepcionada. Més Compromís-Más País quiere ser el antídoto contra la abstención y la desilusión, avanzar en las soluciones y sumar en un proyecto en el que quepa la mayor parte de la sociedad. Una candidatura que defina a muchas personas más allá de sus diferencias.

Es en espacios de participación como estos donde ha de estar el político útil, quien nunca debería cortar el cordón umbilical que le une a su electorado o a la ciudadanía en general, incluso la que no le vota. Necesitamos políticos que trabajen por el derecho a la vivienda y la emancipación juvenil, que hablen de pensiones y trabajo digno, que creen políticas de reconversión energética y hagan a las ciudades y pueblos más resistentes contra el cambio climático. Tras 20 años de saqueo de las arcas autonómicas los habitantes de la Comunidad Valenciana padecemos una relación financiera con el Estado que no nos permite mantener nuestros servicios sociales, nuestros hospitales, nuestros colegios o a nuestros mayores. Es clamorosa la necesidad de un nuevo sistema de financiación que sustituya al sistema actual, caducado desde 2013, para dejar de pagar como ricos cuando no superamos ni la renta per cápita media del Estado.

Son demasiados años ya con España viviendo en el bloqueo y los políticos en las trincheras, malos años para el pensamiento transversal. Son demasiados años votando a partidos que no cumplen lo que prometen, partidos que apelan un ‘voto útil’ y que nos es devuelto en forma de política nada útil. Demasiados años de gobiernos que no ven las crisis venir, sean climatológicas, sean simplemente democráticas. Més Compromís se presenta a las elecciones con propuestas muy concretas para una sociedad justa, ecologista y sostenible, feminista, transparente, vigilante con la corrupción y autosuficiente económicamente. No es el momento de la política de las banderas sino de la que se centra en los problemas de las personas, la que establece un marco legal para las empresas que fomentan una economía al servicio de la ciudadanía y que de una vez por todas sigamos avanzando en crear una estrategia ante la emergencia climática que vivimos en el Mediterráneo. Es el momento de la política útil, del voto realmente comprometido, es el momento de hacer más país.

*Llum Quiñonero, candidata al Senado por Més Compromís-Más País

Ignasi Candela, candidato al Congreso por Més Compromís-Más País