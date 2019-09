Una valeriana para Sánchez, ¡por favor!

De memoria voy justita, mira, un defecto como cualquier otro. Se me olvida fácilmente que tengo que tender una lavadora, que la reunión del cole era a las 17.30 y no hay martes que recuerde que el lunes decidí ponerme a dieta. No hay manera: es una suerte que mis gatos me recuerden maullando que no les he puesto comida y que mi hija los imite a gritos cuando me olvido de la cena. Y especialmente para las fechas... En esto de los cumpleaños, efemérides y calendarios soy un completo desastre... Incluso se me olvida a menudo cuál es mi edad, a pesar de que las malas lenguas dicen que esto es intencionado.

Pienso que el día que repartieron la memoria yo debía de estar muy ocupada votando en algún colegio electoral. Porque si algo hemos hecho en nuestro país, últimamente, ha sido votar. Pero las últimas declaraciones parecen apuntar que la culpa es nuestra; que la ciudadanía no hemos votado con suficiente contundencia y claridad. Y esto lo dicen los de Sánchez, que de memoria también van justitos. De memoria y otras cosas.

Pero incluso alguien tan desmemoriado como yo recuerda que el PSPV, el PSOE de Puig, nos avanzó unas elecciones en teoría para “hacer visible el problema valenciano”. Adelanto que Compromís no quería y no nos tragamos la excusa del mismo modo que mi hija no traga con un domingo de menestra en lugar de paella. ¡¡Sí señor!! Recuerdo, perfectamente, que fuimos a unas elecciones autonómicas de la manita de las generales. Y que haciendo esto Sánchez nos iba a arreglar el problema de la infrafinanciación. ¡Qué, qué!... A día de hoy, cinco meses después, seguimos infrafinanciados y con un Sánchez de presidente en funciones que ni sabe ni quiere aclararse. Y por si alguien tiene desmemoria: sin financiación justa. Es más, sin ninguna perra porque en Madrid no nos pagan lo que nos deben.

Igual es una falta de sueño: y es que Sánchez dice que si hace gobierno con Iglesias, no pegaría ojo. ¡¡Vaya!! Alguien tendría que recordarle que, por una parte, no hace falta receta para la valeriana; y dos, que ese insomnio repentino no lo tenía cuando con el voto de las izquierdas llegó a ser Presidente del Gobierno, después de que le pusieran en bandeja de plata una moción de censura.

Ahora desde Moncloa seguramente nos querrán hacer creer que la culpa es de todos excepto de los socialistas. Incluso a los votantes hay que enseñarles a votar “con claridad” (quiten ustedes lo que va entre comillas y sabrán lo que realmente les están diciendo desde las filas de los de la flor en el puño). Pero no, incluso las personas que olvidamos las fechas fácilmente sabemos que el 28A la ciudadanía ya votó, y que aquí lo hicimos bajo la presión de que solamente Sánchez podía solucionar el problema valenciano. Y cinco meses después el PSOE valenciano en Madrid no se mueve más allá de las tesis de Sánchez (es decir: no hacer nada), mientras que Joan Baldoví ha seguido aportando soluciones para la financiación y el ahogamiento económico al que la “mala memoria” de Sánchez nos ha llevado.