El 'país en la mochila' del senador Mulet

El senador de Compromís Carles Mulet es un tipo peculiar. Su histriónico desparpajo le ha valido insultos, críticas —de vez en cuando en el seno de su propia formación— e incluso amenazas por proponer que se dinamite el Valle de los Caídos. Quizá el vetusto Senado no esté aún preparado para un político así aunque, de momento, ahí sigue.

Otra faceta del singular senador son los videos que documentan sus periódicas visitas a pueblos castellonenses en serio riesgo de despoblamiento. La veintena de cortometrajes documentales que ha subido a Youtube y que retratan sus excursiones han cosechado un notable éxito de visitas. En algunos casos, los videos sobre pueblos de menos de 50 habitantes han tenido más de un millar de visualizaciones.

El senador Mulet llega al pueblo, habla con alcaldes y vecinos, toma algo en el bar (si existe, porque en algunos pueblos minúsculos de las comarcas del interior de Castellón ni siquiera tienen un bar), recoge las reivindicaciones de sus habitantes y graba su experiencia. "La gente tiene ganas de hablar y de que se les escuche", declara Mulet a eldiario.es. El senador critica que nadie se acuerde de estos pueblos porque no dan votos: "en algunos municipios nunca antes había ido un cargo público que no fuera de la Diputación".

Así, visita a visita y armado con un micro y una cámara, el senador de Compromís ha recogido una serie de reivindicaciones comunes que luego traslada al Senado. "La mayoría de estos pueblos no tienen bancos, hay una población muy envejecida que no cuenta con centros de día, necesitan seguridad y un buen acceso a las telecomunicaciones", explica Mulet.

El récord de visitas (2007 visualizaciones) lo tiene el video de Zucaina, un municipio de 172 habitantes de la comarca del Alto Mijares. Aunque muchos otros videos de visitas a minúsculos municipios como Vistabella, Xodos, Benafigos, Atzaneta, San Vicente de Piedrahita, Cortes de Arenoso o Arañuel, han superado el millar de visualizaciones.

El resultado, sostiene Mulet, "es positivo porque a los vecinos de esos pueblos les da igual del partido que seas". El senador explica que la gente joven con la que ha hablado no cuenta con escuelas para la prole, el transporte público y el acceso a la telefonía y a internet resulta precario y hay pueblos en los que por no haber no hay ni bar ni comercios. "Hay pueblos que están al límite", advierte Mulet quien recuerda que la tremenda problemática de la despoblación de las comarcas del interior afecta tanto a la administración central como a la autonómica y a la provincial.