Los grupos parlamentarios responsabilizan a Pedro Sánchez de la repetición electoral

Compromís y Unides Podem hablan de "irresponsabilidad" e "incapacidad" para formar Gobierno, el PP culpa al "tacticismo y ego" del presidente en funciones y Ciudadanos acusa a Sánchez de "no buscar socios sino súbditos" El president de la Generalitat, Ximo Puig, cree que no es una buena noticia y lamenta que no funcione "adecuadamente la capacidad de diálogo". El portavoz socialista, Manolo Mata, califica el anuncio como "un fracaso colectivo" e insta a que "las fuerzas progresistas aprendan de las nueve comunidades autónomas donde han conseguido ponerse de acuerdo"