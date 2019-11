Les platges del sud de València han perdut entre 9 i 65 metres d’arena en 30 anys per les ampliacions del port

La possible afecció de l’ampliació nord del port de València sobre les platges del sud i sobre el Parc Natural de l’Albufera és un dels principals arguments esgrimits per entitats veïnals i ecologistes per a oposar-se al polèmic macroprojecte.

Fins i tot l’alcalde de València, Joan Ribó, va votar en el si del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) en contra de l’inici del procés d’adjudicació de les obres mentre no es faça una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que substituïsca la del 2007 per les modificacions que hi ha hagut en el projecte i que garantisca que no hi haurà afeccions a les platges de l’entorn.

La preocupació dels col·lectius socials i de l’alcalde pels efectes de l’ampliació a les platges del sud de València està més que justificada a tenor d’un estudi de la Universitat Politècnica que analitza l’efecte ombra del port entre Pinedo i el Perellonet entre els anys 1984 i 2014.

El Servei Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València, preocupat per aquesta situació de pèrdua d’arena de les platges del sud del terme municipal i incloses en l’àmbit del Parc Natural, va encarregar uns quants estudis per a analitzar la

situació.

Segons la delegació, "és a partir de la construcció del dic Nord (1921) i del nou dic de l’Est (1957) que el port de València es converteix pràcticament en una barrera total, ja que talla del tot el pas dels sediments de nord a sud".

L’estudi més recent és 'Caracterització de la textura dels sediments i evolució d ela línia de costa des de Pinedo fins a la gola del Perelló mitjançant imatges LANDSAT (1984-2014)' dirigit per Josep Pardo Pascual (grup d’investigació de cartografia geoambiental i teledetecció de la Universitat Politècnica).

L’objectiu de l’estudi és analitzar l’evolució al llarg d’aquests 30 anys de la línia de costa en el tram de les platges del terme de València situades al sud del port, l’efecte d’aquesta infraestructura en aquesta evolució i la valoració de la repercussió sobre aquesta evolució de les actuacions d’eliminació d’infraestructures, aportació d’arenes i la recuperació de l’ecosistema dunar de primera línia, dutes a terme en aquest tram de costa.

Per a fer-ho, tot el tram de costa (de Pinedo a gola del Perelló) s’ha dividit en 17 sectors, en què s’han analitzat els diferents paràmetres.

Segons els resultats, la platja de l’Arbre del Gos és la més afectada, amb una pèrdua de 65 metres d’arena, seguida de la Pinedo, entre espigons, que ha retrocedit 56,7 metres, la de la Creu, que ha perdut 40 metres, i les del Saler, que han perdut 34 i 33 metres. La de Pinedo Nord, no obstant això, ha guanyat 27 metres per tal com és la més apegada al port.

En roig, les platges més afectades per l'erosió provocada per les ampliacions del Port de València

En termes generals, segons el document, "s’observa que, a mesura que ens allunyem del port, l’efecte que té sobre el procés d’erosió de la platja va disminuint i es produeix el punt d’inflexió a partir de la gola del Pujol, a partir del qual la costa es comporta de manera diferent i presenta més moments d’acreció".

Així, "la zona en què predomina l’erosió per efecte del port que abraça des de la platja de Pinedo, tram sud, fins a la Malladeta sud (Casal d’Esplai, més o menys) a partir de la qual podem dir que ja no es nota l’efecte del port".

L’estudi conclou que "sens dubte, el principal responsable de l’evolució d’aquest sector de costa és el port de València, que produeix la interrupció total del transport de sediments procedents de les platges del nord".

A més, afig que "aquestes platges del sud del port no reben sediments, però sí que n’ix material, fet que genera un dèficit molt alt que es resol fent-los perdre arena, ja que són elles mateixes les que han d’alimentar-se. Això genera que el límit erosiu vaja desplaçant-se cap al sud".

Estudis anteriors "fixaven en la zona de la gola del Pujol el límit erosiu. Ara aquest efecte arriba fins a la platja de la Malladeta nord i probablement en els pròxims anys seguirà cap al sud. Aquest desplaçament de l’ona erosiva cap al sud, no obstant això, no és un procés continu, sinó que està subjecte a acceleracions, alentiments i, fins i tot, a inversions a causa dels efectes que puga generar l’onatge i a les accions humanes que s’hi puguen desenvolupar".

A fi de pal·liar el procés d’erosió que experimenten les platges situades al sud del port, la Demarcació de Costes de València té previst executar el projecte de 'Regeneració de les platges del Saler i la Garrofera', que suposa l’aportació de 2.908.796 metres cúbics d’arena en el tram de platja comprés entre l’espigó situat just al nord de la platja de l’Arbre del Gos fins a la gola del Pujol (comprén els trams en què el procés erosiu és molt fort).

L’objectiu d’aquest projecte és la recuperació de la línia de costa existent l’any 1965, fet que suposa en alguns punts fins a 70 metres d’amplària.

Els tècnics municipals estimen que amb el ritme de pèrdua d’arena que es té calculat, es preveu una duració aproximada de l’actuació d’uns 55 anys.

Sobre aquest tema, el vicealcalde de València i regidor de la Devesa-l’Albufera, Sergi Campillo, ha afirmat que l’Ajuntament continua esperant l’execució d’aquest projecte de regeneració: "L’Ajuntament va haver de sumir la reparació de les destrosses de l’últim temporal i del passeig marítim de la Casbah, que actua com a protecció de les cases, que estan en domini públic maritimoterrestre i, per tant, són competència i propietat de l’Estat, que es va negar en redó a rehabilitar el passeig i deixar els veïns a la mercé de les ones".

Campillo ha recordat que en una reunió posterior amb la Demarcació de Costes es va anunciar el projecte de regeneració de la costa del sud entre Pinedo i Cullera perquè mantinguera una amplària de 70 i 80 metres. No obstant això, "hui dia continuem esperant aqueix projecte i des de l’Ajuntament estem preocupats per les inversions tan escarransides que es reben des de l’Estat i és imprescindible recuperar la línia de costa de l’any 1965, tenint en compte que el canvi climàtic comença a incrementar el nivell de la mar i això posa en perill el llac de l’Albufera".