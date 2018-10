La policía detiene al presunto agresor de un maestro en un colegio del Puerto de Sagunto

Agentes de la Policía han detenido a un padre como presunto autor de una agresión al profesor de su hija en un colegio de la localidad valenciana de Sagunto, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La detención del presunto agresor, de 29 años, se ha llevado a cabo este jueves por la mañana. Al detenido se le atribuye delito de un atentado a agente de la autoridad, ya que los docentes tienen contemplada esa consideración, al igual que, por ejemplo, los profesionales médicos.

La Policía investigaba lo sucedido en el centro tras recibir esta semana una denuncia por la presunta agresión a un profesor por parte del padre de un alumno en el interior del colegio y había iniciado las gestiones para locaizar al progenitor. El pasado miércoles, se llevó a cabo una concentración a las puertas del centro educativo con el lema 'No más agresiones a docentes. Exigimos protección'.

Preguntado por este asunto, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, manifestó este miércoles que "la Generalitat estará al lado de cualquier profesional del mundo educativo, del mundo de la administración pública, que haya sufrido una agresión para acompañarlo y prestarle el servicio que haga".

"Defender" a los docentes

El titular de Educación calificó de "intolerable" este tipo de sucesos y recalcó que hay que "defender" a los docentes. En este sentido, apuntó que "se está actuando ya, hay un programa, que hemos aumentado desde nuestra presencia en el gobierno, el Previ" para la prevención de la violencia en las aulas.

Este plan contempla, entre otras cuestiones, "la capacidad de mediación en los espacios donde hay conflictividad o pueda generarse una conflictividad en los centros educativos".

"Ya está en marcha, se han reunido en este caso y se está trabajando conjuntamente. De hecho, la propia inspección ha estado ya actuando, está en contacto con el centro educativo. También los coordinadores del sistema de prevención del Previ, están sobre el aviso y están trabajando en el caso y, sobre todo, actuar no solo a posteriori sino también de forma preventiva", aseveró.

Finalmente, el conseller comentó que "hasta ahora no había habido ningún tipo de señal de que esto pudiera aparecer", puesto que "no había ninguna constancia en el sistema de preavisos". "Ahora sí que se actuará de forma contundente, no solo con el agresor sino con la defensa de la persona que ha sido agredida y con el conjunto de la comunidad educativa para que no haya un conflicto mayor".