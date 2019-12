Ábalos obri la porta a una altra avaluació ambiental si l’ampliació del Port de València no s’ajusta “estrictament” al projecte del 2007

El ministre de Foment en funcions, el valencià José Luis Ábalos, ha obert la porta per primera vegada d’una manera clara i explícita a la necessitat d’una altra declaració d’impacte ambiental per a l’ampliació nord del Port de València si el projecte no és “estrictament” igual que el del 2007. Una afirmació contrària al criteri que ha defensat el president de l’Autoritat Portuària (APV), Aurelio Martínez, que sempre ha afirmat que no és preceptiva, perquè continua vigent la duta a terme el 2007 sobre un projecte que ara s’ha modificat substancialment, canvis que Martínez també va negar públicament després d’un primer advertiment del mateix ministre.

En declaracions a Ràdio València de la Cadena Ser, Ábalos ha estat contundent. “Si efectivament hi ha una modificació del projecte respecte de les obres que van comportar l’anterior declaració d’impacte ambiental [2007], el Ministeri de Transició Ecològica l’haurà de revisar, ja que és l’òrgan competent”, va sentenciar el responsable de Foment, que va afegir que ha d’ajustar-se “estrictament” al projecte inicial si no vol “exposar-se a una revisió de caràcter mediambiental”.

Ábalos ha explicat que atendrà els informes de l’Ajuntament de València i de la Generalitat referents al fet si és necessària o no una altra DIA (declaració d’impacte ambiental) per a executar el projecte d’ampliació del moll nord.

“Els hem contestat. Hem recaptat diversos informes a través de la societat de Ports de l’Estat perquè ens diguen exactament com està, perquè, per descomptat, amb els temes mediambientals cal ser estrictament rigorosos”, va dir el ministre.

D’aquesta manera i d’acord amb les declaracions d’Ábalos, que el 2007 va al·legar contra l’ampliació com a regidor del grup municipal socialista de València, aquesta ampliació del Port sembla abocada a passar per una altra DIA, malgrat que Martínez va insistir el 19 de desembre passat, després del Consell d’Administració de l’APV, que no admetria que es paralitzara la tramitació del projecte durant els tres anys que tardaria a fer-se l’avaluació ambiental.

La roda de canvis que conté l’avantprojecte aprovat l’any 2018 respecte del projecte original de l’any 2006 no és menor. Tal com ha informat eldiario.es, els canvis impliquen prolongar 500 metres el dic de recer actual, eliminar el contradic actual, traslladar a les drassanes de Boluda la terminal de creuers i canviar la configuració dels molls, que es destinaran íntegrament al trànsit de contenidors.

A més, tal com posa en relleu l’informe emés per la Conselleria d’Emergència Climàtica, l’esmentat avantprojecte reflecteix que el volum de materials necessari per a construir el moll de contenidors és de 23 milions de metres cúbics (4 milions més dels previstos en la DIA), que seran obtinguts majoritàriament del dragatge fins a la cota -20 metres en la dàrsena interior en una superfície aproximada de 100 hectàrees i fins a la cota -22,5 metres en una extensió de 350 hectàrees aproximadament per a adequar el canal d’accés, tot i que la DIA preveu dragar a -18 metres en una àrea de 80 hectàrees.

Segons el document, “des del punt de vista ambiental són especialment rellevants els efectes que es puguen generar tant per l’augment de la superfície afectada pel dragatge (de 80 hectàrees es passa a 450 hectàrees) com per l’extensió cap al sud, ja que el límit inferior de l’àrea de dragatge se situa a uns 1.500 metres de l’àmbit marítim de l’Albufera “.

“És evident que l’extensió de l’àrea i el volum del dragatge, i també la reducció (2,5 km) de la distància entre les àrees d’actuació i l’àmbit marí de l’Albufera, entre altres aspectes de l’avantprojecte del 2018, suposen canvis ben notables en les característiques de l’actuació que, al seu torn, suposaran canvis pel que fa a l’extensió i la magnitud dels efectes sobre l’entorn i, per tant, també pel que fa a la necessitat d’establir noves mesures protectores i correctores”, conclou l’informe.