Baldoví (Compromís): “Las confederaciones deben escuchar a los ayuntamientos, a veces actúan como el perro del hortelano”

Compromís aboga por la modernización de las confederaciones hidrográficas tras situarse en el ojo del huracán la del Segura por su cuestionado papel con la gota fría en la Vega Baja. Su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, trasladará a la cámara baja iniciativas para la elaboración de un estudio que permita encauzar la modernización de las confederaciones hidrográficas en un contexto que tenga en cuenta las situaciones meteorológicas especiales de las cuencas valencianas de los ríos Segura y Júcar.

Baldoví, actualmente en la diputación permanente de la cámara, ha señalado en una rueda de prensa ofrecida este jueves en Alicante la necesidad de que exista una colaboración real entre las confederaciones y los ayuntamientos en la limpieza de los cauces a su paso por las ciudades, al tiempo que ha defendido que estas tengan una mayor cercanía a la ciudadanía con la apertura de sedes y capacidad real para ejercer un mayor control de las acciones urbanísticas que puedan llevarse a término en zonas inundables, entre varias medidas.

“Una de las principales iniciativas que vamos a proponer es que la limpieza de los cauces en tramos urbanos sea en colaboración con los ayuntamientos. En muchos momentos es el ayuntamiento el que se propone a la limpieza del cauce ante una posible crecida y la confederación no permite limpiarlo. A veces las confederaciones son como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer. Y lo sé por experiencia”, ha explicado quien también fuera alcalde de Sueca.

El diputado ha mostrado su acuerdo con el acuerdo alcanzado este miércoles en la Diputación de Alicante donde todos los partidos, también Compromís, reclamaron una comisión para que la cámara de diputados investigue la gestión de los pasados gobiernos españoles https://www.eldiario.es/cv/alicante/Diputacion-Alicante-investigue-CHS-PP_0_948406023.html, “pero la apoyaremos para aprender, para saber qué se hizo mal y qué se hace bien. Hubo leyes urbanísticas y un uso municipal de las licencias urbanas que no conocemos si se controlan o no. Esperemos no estar cuatro meses entretenidos y que haya un gobierno rápido para tomar todas estas medidas de forma más consistente”.

Comisión de estudio

En este sentido, la coportavoz de Compromís en les Corts, Aitana Mas, ha explicado la propuesta de acuerdo registrada este miércoles en Les Corts por Compromís para que en el plazo máximo de un año se haya elaborado un dictamen experto que pueda ser aprobado por el Pleno de las Cortes. “De aquí tiene que salir algo positivo y con proyección hacia el futuro. Más que buscar culpables hemos de buscar soluciones. Ya hay ejemplos de lugares que han sufrido inundaciones constantes. Holanda es un ejemplo, no solo tenemos que investigar qué ha pasado aquí sino qué soluciones se tomaron en los países del norte de Europa, cómo abordaron el problema o elaboraron sus leyes”, ha señalado la diputada.

Gerard Fullana, portavoz de la coalición valencianista en la Diputación de Alicante, ha reflexionado también sobre “la guerra que se ha fomentado desde algunos partidos contra el Pativel, que precisamente es una herramienta de lucha contra el urbanismo salvaje que ha engrandecido la catástrofe que hoy lamentamos. Cada uno debe ser consecuente con sus actos diarios y sus estrategias políticas. No se puede estar fomentando recursos desde ayuntamientos de determinado color político contra proyectos que precisamente buscan remediar desastres como el de la Gota Fría. Esto es responsabilidad de todos”, ha concluido.