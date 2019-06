El Botànic, ¿un modelo de pacto de gobierno exportable?

El pacto del Botànic II alcanzado para formar el Gobierno valenciano entre PSPV, Compromís y Unides Podem está siendo materia de discusión entre la izquierda española: ¿es exportable como modelo? ¿es una referencia de acuerdo? ¿o es un caso particular de un territorio? Como telón de fondo, el gobierno que todavía debe conformar Pedro Sánchez y el pacto previo de investidura imprescindible con otras fuerzas.

Cada partido tiene sus intereses y sus interpretaciones del pacto valenciano. Así desde el PSOE se ve como un acuerdo específico del territorio valenciano, como lo afirmaba l mismo Ximo Puig, a quien el Botànic II ha vuelto a encumbrar como president. Puig apuntaba que una réplica "no es posible" en España porque la "situación no es la misma", dado que los actores no tienen la mayoría absoluta, como en la Comunitat Valenciana, "la aritmética no dice lo mismo y por tanto hay diferentes circunstancias y hay que asumir distintas visiones geométricas". A la vez ha asegurado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "está intentando generar un Gobierno de estabilidad".

Por su parte el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que la composición del Ejecutivo valenciano "es una situación totalmente distinta y una experiencia totalmente distinta" a la que se puede dar a nivel estatal. "Esto no es sino la renovación y ampliación de un acuerdo que ya se planteó en la legislatura anterior", en referencia a la incorporación al ejecutivo de Unides-Podem. "Por tanto -ha continuado- no es sino una consecuencia natural de todo un proceso político que se ha vivido en la Comunitat Valenciana, algo que a nivel de Estado no da ninguna de sus circunstancias, porque ni tenemos esa experiencia previa ni por desgracia somos capaces de sumar una mayoría absoluta como ocurre en la Comunitat Valenciana".

Por su parte el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que el Botànic II es "un modelo de inspiración" pero ha descartado que pueda trasladarse a España porque, ha explicado, "no creo nunca en modelos que se copian exactamente porque no se pueden replicar las condiciones".

Iceta lo considera como un pacto "propiamente valenciano" y ha funcionado "muy bien" y por eso "los ciudadanos lo han revalidado", por lo que considera, preguntado por si puede ser exportable a Madrid o Barcelona, que "puede ser modelo de inspiración, pero no creo nunca en modelos que se copian exactamente porque no se pueden replicar las condiciones".

En esta línea, ha defendido que ", su modelo y el esquema que dé más estabilidad a sus gobiernos". "Es un ejemplo de cómo las izquierdas deben colaborar pero no necesariamente en todas partes debe ser igual aunque en cualquier caso la colaboración ha de darse", ha recalcado Iceta, que ha apuntado que el problema es que en España "no hay mucha cultura de pactos".

Modelo exportable

Otra visión es la que se aporta de partidos como Podemos o Compromís. Así el secretario de Acción de Gobierno e Institucional del partido morado, Pablo Echenique, y con el objetivo de que la formación morada entre en el futuro gobierno de Pedro Sánchez, considera que "gobiernos compartidos" como el del Botànic, "señalan el camino a seguir en otros territorios y en el conjunto de España".

Echenique, ha afirmado que es "oportuno" y "sensato" mirar a esta comunidad. Así señala que las tres fuerzas que han revalidado el Botànic van a estar representadas "con el peso que los valencianos les han dado en las urnas, sin ningún tipo de veto y poniendo siempre en primer plano el hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente".

"Para este tipo de cosas son para las que tiene que servir un gobierno, y creo que cuando los progresistas nos ponemos de acuerdo se pueden llevar a cabo", ha indicado, para luego insistir: "Estos gobiernos compartidos señalan un camino a seguir en otros territorios y en el conjunto de España".

Por su parte Mónica Oltra, líder de Compromís, ha firmado taxativamente que el Botànic es "absolutamente exportable" porque "se ha demostrado que es una fórmula de éxito". Oltra añadía que "hemos demostrado que un gobierno plural puede ser un gobierno estable, un buen gobierno para los ciudadanos y puede ser un solo gobierno, que es lo que hemos hecho durante estos cuatro años y vamos a seguir haciendo los cuatro años que vienen".

La vicepresidenta valenciana apunta que "no hay que tener miedo a la palabra" ni a "la pluralidad" sino que "al contrario, los gobiernos plurales son aquellos en los que las diferentes inteligencias se ponen al servicio de un proyecto común". Con todo ha instado a las fuerzas que están negociando los términos y composición del futuro Gobierno de España a que "se miren en el espejo" de la Comunitat Valenciana.