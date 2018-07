CCOO afirma que la lista de espera valenciana de dependencia se ha reducido en 23.250 personas en esta legislatura

CCOO PV ha publicado su informe del segundo trimestre de 2018 sobre la implantación de la Ley de dependencia en el País Valenciano en el cual se señala que hay una minoración de la lista de espera de 23.250 personas desde el principio de legislatura. Con esta bajada el sindicato señala que se ha conseguido elevar el número de beneficiarios a la mayor cifra de la historia al País Valenciano, mucho por encima de la media estatal.

No obstante, pese a esta mejora, CCOO también destaca que 22.903 personas en situación de dependencia siguen a la espera, lista en la que estan no solo las personas valoradas y que todavía no están recibiendo la prestación, sino también por aquellas que siguen pendientes de valoración. Ante esta situación el sindicato urge a asumir la responsabilidad patrimonial y reclama financiación adecuada.

El informe de CCOO PV realiza un seguimiento del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), el cual atiende en el País Valenciano un total 65.079 personas, que tienen reconocida una prestación.

Por otro lado, uno de los mayores problemas en la implantación de la Ley sigue siendo los encara dilatados tiempos de resolución. "Es crucial que el Gobierno valenciano ponga todas sus energías a agilizar la tramitación de los expedientes para evitar situaciones de sufrimiento e indefensión a las persones dependientes y a sus familiares", reclaman desde CCOO.

El informe destaca que “nos encontramos en un momento muy incipiente para valorar el que está comportando el proceso emprendido por la Consejería de descentralización de la valoración de la Dependencia en los ayuntamientos, pero ya es posible señalar que los resultados en cuanto a la reducción de la 'lista de espera' están siendo positivos, así como la dotación de más personal a los municipios para esta tarea, que está contribuyendo a la mejora del proceso”.

El estudio también analiza el tipo de atención que reciben las personas en situación de dependencia. La base del crecimiento de la cobertura adquirida son las prestaciones económicas, lo cual genera una falta de profesionalización en el sector, así como una limitación en la creación de ocupación y calidad e intensidad de la atención recibida.