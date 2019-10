El sindicato CGT acusa a juez y Fiscalía de no querer investigar el caso del agujero de RTVV que generó José Luis Moreno

El sindicato CGT ha criticado la petición petición de sobreseimiento de la Fiscalía en el caso del "saqueo de RTVV" donde señala a Alba Adriática, la productora de José Luis Moreno. CGT señala tanto a Fiscalía Anticorrupción como al juez de no querer investigar una denuncia que presentó en julio de 2014.

El sindicato recuerda que se personó en 2017 "ante la pasividad mostrada en la instrucción", y que se pidió la pericial "porque estábamos seguros de los indicios de delito". Pero señalan que "la jueza sustituta denegó la prueba y la Audiencia Provincial nos dió la razón. La pericial ha confirmado un sobrecoste de 1.300.000 euros".

No obstante CGT advierte que "iba pasando el tiempo y la Fiscalía no pidió la prórroga de la fase de instrucción" y que al vinal la pericial llegó pero con la instrucción finalizada "gracias a la reforma de la LECRIM del PP". Esto supuso que no se pudieron pedir más diligencias como alude la Fiscalía en su escrito, "precisamente lo reprocha quien debió hacerlo y no lo hizo".

Con todo recuerdan que "denunciamos en solitario a José Luis Moreno, y recurrimos ante la Audiencia en solitario contra el sobreseimiento por el resto de hechos denunciados (incluido más de 100.000 euros en comilonas de Jaraba)". Ante esta situación lamentan que "ni la Fiscalía ni la Abogacía del Cobsell se han pronunciado sobre estos dos recursos".

Concluyen desde CGT afirmando que "la instrucción ha sido pésima por utilizar un calificativo suave, ni el juez, ni la Fiscalía han querido investigar", pero advierten de que "seguiremos denunciando que la corrupción es el sistema, y exigimos responsabilidades de todos los elementos que lo conforman".