Cambio de papeles en el PP valenciano: Bonig pregunta a Puig si va a exigir a Sánchez que rectifique los presupuestos de Rajoy

La moción de censura que, prácticamente por sorpresa, cambió el presidente y el color del Gobierno del Estado también ha cambiado los roles en el Parlamento valenciano.

Este martes, en la primera sesión de control a Ximo Puig con Pedro Sánchez como presidente, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha endurecido su labor de oposición recriminando a Puig sus propias palabras. Bonig ha preguntado si el president "tiene valentía para decirle a Sánchez que hay que cambiar el modelo de financiación" y si "van a mantener los presupuestos - de Mariano Rajoy- o exigir que se rectifique", ya que Puig ha considerado en varias ocasiones que las cuentas del Ejecutivo del PP dan portazo a la Comunidad Valenciana.

. @isabelbonig: "Puig exigía en abril que se rectificaran los PGE y señalaba que quienes los apoyaban eran corresponsables de la ignominia. Ahora que Sánchez dice que los va a mantener supongo que Puig le pedirá que rectifique para no ser cómplice de esa ignominia" #PleCorts pic.twitter.com/TBFZXWOrAS — Grupo Popular Corts (@popularescorts) 5 de junio de 2018

El jefe del Consell insiste en que las reivindicaciones del Gobierno valenciano siguen en pie y que "se intensificarán". Además, ha aclarado que "las posiciones del Gobierno valenciano las dicta el Gobierno valenciano", no los partidos que gobiernen en Moncloa. Por otra parte, ha bromeado respecto si Bonig "acudirá ahora a las manifestaciones por la financiación".

La portavoz del PP ha anunciado que el pasado lunes envió una carta a Sánchez con los "varapalos" judiciales a las políticas del Botànic. En concreto, alude a la Comisión bilateral de educación y a una sentencia del TSJ.

Lealtad reivindicativa

El president ha asegurado que el Consell mantendrá la misma "lealtad reivindicativa" en todos los ámbitos con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que la que tuvo con Mariano Rajoy porque "los intereses valencianos están por encima de cualquier otra cuestión". A su juicio, las exigencias valencianas "no han cambiado", lo único que lo ha hecho es que hay un nuevo interlocutor y una nueva "atmósfera".

Podemos endurece su discurso

El síndic de Podem, Antonio Estañ, aun celebrando el cambio de Gobierno, no quiere dejar pasar la oportunidad de un cambio estructural en las políticas. Estañ, que ya avisó el lunes de sus posiciones, ha preguntado al Ejecutivo autonómico sobre su hoja de ruta ahora que no hay un gobierno que "maltrate e invisibilice tanto a los valencianos". La formación morada critica que la financiación no sea una prioridad para el Gobierno socialista y que se mantengan los PGE de Rajoy.

Puig considera que hay "algunas señales" de su inspiración por el modelo valenciano como es poner una vicepresidenta que, a su vez, sea ministra de igualdad como hay el gobierno valenciano que cuanta con una vicepresidenta que también es consellera de Igualad.