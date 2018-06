Ciudadanos acusa a Mónica Oltra de "consolidar" el 'Modelo Cotino" y seguir "beneficiando" a la misma empresa

El pleno de las Corts Valencianes ha sido escenario de un acalorado debate durante la pregunta al presidente por parte de la portavoz de Ciudadanos (Cs), Mari Carmen Sánchez, que ha indicado que la vicepresidenta, Mónica Oltra, "ha consolidado el famoso modelo Cotino" de residencias de mayores y "sigue beneficiando al mismo grupo que lleva más de 10 años con los tejemanejes del señor Cotino", refiriéndose a Savia.

Esta afirmación no ha sentado bien a Oltra, que se ha dirigido a la síndica de Cs: "Que sea la última vez que afirma que beneficio a un grupo de empresas, eso es delictivo y usted lo va a retirar". Tras estas palabras, Sánchez ha pedido la palabra al considerar que le había "amenazado" y ha resaltado que no se ha inventado nada de lo dicho. "No me invento nada, esto sale publicado, no tiene por qué decirme que retire nada, me parece una amenaza", ha dicho, criticando esa "falta de respeto".

Al ir a contestar Oltra se ha producido el intercambio de palabras entre diversos diputados, algunos en pie, y la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha explicado que pedía la palabra al considerar que era la réplica y ha señalado: "Vamos a relajarnos todos, no la he amenazado, la he interpelado".

Ha incidido en que se le ha acusado "de cometer un delito y eso es feo, es mentira y no todo vale en política", para agregar: "Haría bien en estudiar los temas, en la parte de política social veo que no controla mucho". En todo caso, ha señalado que "si se ha sentido amenazada" le pedía disculpas aunque "no era una amenaza en ningún caso".

La pregunta de Sánchez versaba sobre la política social del Consell y se ha centrado en la atención residencial a los mayores, criticando un "modelo de dependencia low cost en el que se paga a cuidadores no profesionales 380 euros provocando salida de los auténticos profesionales y la pérdida de oportunidades de un sector que podría optar a un desarrollo tecnológico en los nuevos centros residenciales".

"¿Qué han hecho ustedes?", ha preguntado a Puig, señalando que "no han cambiado nada y uno de los mejores ejemplos es que la señora Oltra ha consolidado el famoso modelo Cotino, después de tres años en el Consell sigue beneficiando al mismo grupo que lleva más de 10 años con los tejemanejes del señor Cotino".

Además, ha proseguido, "ha mejorado el propio modelo, esas palabras vienen de los grandes beneficiarios del último concurso de adjudicaciones de las plazas de residencias". "¿Sabe a qué empresa me estoy refiriendo, le suena Savia?", ha indicado.

La portavoz de Cs ha agregado que las inspecciones han sufrido "varios parones a lo largo de la legislatura" y las quejas y reclamaciones se han "duplicado" ante el Síndic de Greuges, "al que ignoran de manera casi insultante". "Son el mismo modelo que el PP pero, encima, con peores resultado".

Ha indicado que las adjudicatarias han planteado rebajas de precios superiores en algunos casos al 15% pero "no les afecta lo más mínimo porque siguen siendo beneficiarias por el asentado modelo Cotino" y "las grandes pérdidas en calidad y servicios las sufren las personas residentes".

Por ello, ha anunciado que su grupo pedirá una auditoría a la Sindicatura de Cuentas "para evaluar el grado de eficiencia, gestión y satisfacción de usuarios y familiares de las residencias de gestión directa e indirecta de la Generalitat" porque el Consell "navega sin rumbo".

Valoración "muy positiva"

Puig ha respondido que cuando el Consell llegó en 2015 había una situación de "emergencia social" y la valoración del trabajo hecho en el ámbito social hasta la fecha es "muy positiva" porque "la pobreza se ha reducido tres veces más rápido que la media en España", pese a que "aún hay mucha gente que lo está pasando mal".

Ha dado datos como que en julio de 2015 había 41.955 personas beneficiarias de la dependencia en la Comunitat y a 1 de junio de este año hay 68.209 personas, y la lista de espera se ha reducido en más de 25.000 personas, todo ello "en una situación de infrafinanciación e incumplimiento del compromiso del Gobierno central en aportación" al sistema de dependencia.

La intención, ha indicado, "no es estar en el espacio de confort y triunfalismo, queda mucho por hacer", pero ha resaltado el avance y ha indicado que hay que autoexigirse "una aceleración" porque "mientras haya personas con dificultades el Gobierno valenciano va a estar tenso para intentar solucionar" la situación.

"¿No hemos llegado al final? No, pero las plazas en residencias se han aumentado un 33%, es mucho, y la renta valenciana de inclusión es una pequeña revolución en lo que es la igualdad. Si percibe la realidad más desde la perspectiva de la realidad y no desde la ideología, verán que las cosas van mejor", ha zanjado.