ERPV anuncia que es presentarà en totes les eleccions per tal de combatre "el missatge de la por"

Esquerra Republicana del País Valencià ha anunciat que concorrerà a totes les eleccions que se celebraran fins al 26 de maig, així el partit republicà independentista afirma que tindrà llistes valencianes tant a les eleccions al Congrés com al Senat i a les Corts per al 28 d'abril, així com en les municipals i les europees del 26 de maig.

Amb esta concurrència a tots els comicis, afirmen des d'ERPV, afirmen que abanderen "l'opció política més coherent en aquest període electoral" amb la qual es vol "abandonar el missatge de la por fabricat per aquells interessants en fer canvis perquè res canvie".

Per tal de posar en marxa la maquinària electoral al País Valencià Esquerra Republicana ha anunciat un acte de presentació el pròxim dissabte 23 de març a la Fira de Mostres de València, un acte que comptarà amb la participació de Diana Riva, Guillem Agulló, Ana Miranda, Jon Iñarritu, Joan Tardà i Marc Casanova. En aquest acte tindrà lloc l'actuació del grup Ovidi 4, format per David Hernández, Borja Penalba, David Caño i Mireia Vives.

En l'acte es donarà impulsa a la candidatura europea sota el lema 'Ara Repúbliques' que encapçalarà Oriol Junqueras, candidat triat per unanimitat per l'Assemblea de l'Aliança Lliure Europea (EFA) per a presidir la Comissió Europea. En esta candidatura que aposta per "l'Europa dels Pobles" que reconega el dret a l'autodeterminació, tindrà com a valencià capdavanter a Guillem Agulló, pare de l'activista assassinat per un grupuscle neonazi l'any 1993.

El president d'Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, ha dit que "volem que siga un acte íntim però contundent en el qual direm ben clar i alt qui som, que volem i què no estem disposats a consentir. Enfront de la repressió, república".



Pel que fa a les candidatures al Congrés, aquestes estaran encapçalades per Santi Zorío per Castelló, Jaume Ferrà per València i Patrícia Minyana per Alacant. Al senat seran Francesc Puchol, Vicent Ruiz i Albert Amorós els qui encapçalen les llistes per Castelló, València i Alacant respectivament.

Per als republicans valencians és "un exercici de responsabilitat" presentar-se a les eleccions a Corts Valencianes i al Congrés i Senat espanyols, "en aquest moment en què veiem com la majoria dels grups abandonen les reivindicacions històriques del País Valencià". En aquest sentit el president d'ERPV ha destacat especialment els punts lingüístics, culturals i econòmics: "som els qui mai hem renegat de les nostres idees, volem un País Valencià on els drets dels valencianoparlants siguen respectats, volem posar fi a exempcions i que per accedir a la funció pública calga saber valencià, volem un País on fer cultura no supose fer un esforç 'per la causa'. Els diners del treball de valencianes i valencians han de gestionar-se al País Valencià si volem avançar com a poble en la cultura, en l'empresa, en la llengua o en la investigació".

Barberà ha ressaltat ERPV com "l'opció política més coherent en aquest període electoral" i la candidatura amb la qual "abandonar el missatge de la por fabricat per aquells interessants en fer canvis perquè res canvie". Així alerta que "el missatge de la por només ens ha conduït a alimentar les forces més autoritàries i excloents". Amb tot alerta que el que realment fa por és " que la gent vote tapant-se el nas", sentencia Barberà.