La diputada del PP Elena Bastidas se ve obligada a rectificar en Twitter la "falsedad" de unas afirmaciones sobre Mónica Oltra

El pasado 15 de marzo, en plena semana fallera, la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, comparecía en la comisión del Senado sobre la financiación de los partidos políticos impulsada por el PP. La también consellera valenciana de Igualdad y Políticas Inclusivas protagonizaba una tensa comparecencia en la que tuvo que responder a diversas preguntas del portavoz popular en la comisión, Luis Aznar, acerca de la supuesta financiación irregular de Compromís.

La presencia de Oltra en la Cámara Alta les sirvió a los populares para lanzar diversos mensajes a través de Twitter que con la etiqueta #LasOltrasCuentas cargaban contra la portavoz del Gobierno valenciano. Una de las personas que publicó algunos de estos tuits fue la diputada popular en el Congreso Elena Bastidas, quien en uno de sus tuits aseguraba que la líder valencianista había reconocido que en 2010, cuando se dividió el primer Compromís -que entonces formaban el Bloc, Iniciativa del Poble Valencià y Esquerra Unida-, "ingresaba parte de la subvención del grupo en su cuenta".

Este comentario obtuvo la respuesta inmediata de Oltra en esta misma red social: "¿Cómo te atreves? Eso es mentira. Ni nunca ha ocurrido, ni lo he dicho. Lo que he dicho es que mi nómina la ingreso en mi cuenta bancaria". "Si tuvieras vergüenza retirarías el tuit y pedirías disculpas", concluía Oltra. El tuit ya no aparece publicado y Bastidas se ha visto obligada a pedir disculpas después de ser citada a un acto de conciliación.

En este tuit efectué manifestaciones que pudieran entenderse como atribuir un delito a @monicaoltra.No pretendía ofender a ningún representante político pero resultado es q realicé afirmaciones q no son ciertas,lo hice en el ámbito de la critica política y nunca en clave personal pic.twitter.com/HaSUnrcMDK — Elena Bastidas (@elenabastidasb) 15 de septiembre de 2018

Concretamente, el pasado sábado 15 de septiembre, la diputada popular escribía un texto ilustrado con el comentario del 15 de septiembre: "en este tuit efectué manifestaciones que pudieran entenderse como atribuir un delito a Mónica Oltra. No pretendía ofender a ningún representante político pero el resultado es que realicé afirmaciones que no son ciertas, lo hice en el ámbito de la crítica política y nunca en clave personal".

Gracias @elenabastidasb por reconocer la falsedad de tus afirmaciones, rectificar y retirar tus palabras. https://t.co/pjvqPf29KC — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 19 de septiembre de 2018

Mónica Oltra ha tirado de ironía para responder este mismo miércoles a la parlamentaria del PP y dar difusión de paso a la rectificación: "gracias Elena Bastidas por reconocer la falsedad de tus afirmaciones, rectificar y retirar tus palabras".