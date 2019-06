Fiasco en el segundo acuerdo del Botànic: el rescate del hospital de Dénia se cae de las prioridades del nuevo Gobierno valenciano

La segunda edición del acuerdo del Botànic para la Generalitat Valenciana, firmado y presentado la tarde del miércoles en Alicante por PSPV, Compromís y Podem llega con fiasco en lo relativo a la Marina Alta. Puede decirse que con enorme decepción en una comarca en la que casi todo el mundo está de acuerdo, al menos a nivel institucional, en la necesidad de que se lleve a cabo la reversión de la sanidad, privatizada en el año 2009. Hay que recordar que, durante los últimos años, prácticamente todos los ayuntamientos de la comarca le han exigido en diferentes mociones la reversión al gobierno de la Generalitat Pues bien: este segundo pacto del Botànic renuncia, o al menos eso parece, a la vía del rescate anunciada por el presidente -ahora en funciones- Ximo Puig. Literalmente, señala el compromiso de proceder a la reversión, pero cuando concluya la actual concesión a Marina Salud. Esto es en el año 2024.

Es en concreto en el capítulo de compromisos del pacto en materia de ‘Servicios Públicos para continuar rescatando y cuidando de las personas’. Rescatar personas si; rescatar hospitales, no. En su punto 22, indica cuál es el acuerdo pactado entre las tres fuerzas para llevar a cabo en la nueva legislatura en materia de reversión de áreas de salud privatizadas: «Continuaremos trabajando por la recuperación de los servicios públicos privatizados, una vez finalizada la concesión con una política común que garantice una mejor prestación, más equitativa, eficiente y de calidad y que no suponga un perjuicio económico para la Generalitat».

Y ya está. Ni una letra más después de una legislatura, la de los últimos años, cargada de promesas – por parte del president Ximo Puig o de las conselleras Carmen Montón o Ana Barceló- según las cuales a fecha de hoy el departamento de salud de la Marina Alta y su hospital de Dénia estarían ya gestionadas directamente por la Generalitat. Ni ha sido así ni hay garantías, al menos según lo que figura en el Acord del Botànic, de que vaya a serlo en los próximos cuatro años.

Malestar en sindicatos y la Plataforma

Que no figure el acuerdo de rescatar la sanidad de la Marina Alta no quiere decir que no vaya a intentar. Pero por el momento, el único compromiso es que la reversión se produzca tras acabar la reversión. Y eso, evidentemente, ha ocasionado un enorme malestar entre sindicatos o en la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta. Curiosamente, a ésta no le coge por sorpresa. Ya en los últimos días intuían que esa iba a ser la redacción del Acord del Botànic en lo relativo al hospital de Dénia.