Los socialistas proponen al Gobierno que el paredón de Paterna se convierta en Museo de la Memoria Democrática

La Secretaria General del PSPV-PSOE de la Província de València, Mercedes Caballero, ha propuesto este jueves al Gobierno central que el conocido como 'Paredón de España', en Paterna, donde el franquismo fusiló a 2.238 personas tras la Guerra Civil, se convierta en Museo de la Memoria Democrática.

La máxima responsable provincial socialista ha planteado al Gobierno que el paredón "se convierta en un referente memorialístico estatal, en un Museo de la Memoria Democrática", que ya está en vías de protección desde el propio Ayuntamiento de Paterna.

Caballero se pronunciaba en estos términos durante los actos conmemorativos del Día de Todos los Santos en el 'Paredón de España'. En el acto participaron también el Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, dirigentes del PSPV-PSOE Provincial, como el responsable de Memoria Democrática, Matías Alonso, y numerosos militantes socialistas de la Província de València.

La Secretaria General Provincial ha puesto en valor el trabajo realizado por la socialistas y los socialistas de Paterna durante años y ha resaltado que “hoy hemos conseguido que 1 de Noviembre en Paterna sea el día del homenaje a todas las personas que lucharon por nuestra libertad”.

Mercedes Caballero ha recordado que hace once meses el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, presentó en el mismo lugar la propuesta del PSOE para la reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para poner en valor que “hoy tenemos un partido en el Gobierno Central, el PSOE, implicado el que el mundo conozca nuestra historia, en el que el dictador no siga teniendo un mausoleo y en que sus acólitos no sigan llenando con sus nombres nuestras calles y plazas”.