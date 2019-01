González Pons asegura que las afirmaciones de Álvaro Pérez 'El Bigotes' son "falsas y difamatorias"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado que las afirmaciones de Álvaro Pérez 'El Bigotes', sobre su supuesta participación en las contrataciones de la Fórmula 1 son "totalmente falsas y difamatorias" y se reserva las acciones judiciales que le correspondan ante ellas.

González Pons afirma, en un comunicado remitido a Efe, que si hubiera tenido conocimiento de algún hecho delictivo lo habría puesto en conocimiento de la Justicia.

"La participación que me atribuye en la contratación de la Fórmula 1 es falsa, dado que yo ya no era miembro del Gobierno valenciano. Por otro lado, nunca he ocupado un cargo ejecutivo en el PPCV y por tanto no estuve al tanto de su financiación", manifiesta González Pons sobre las acusaciones de El Bigotes.

Álvaro Pérez, El Bigotes, el número 3 de la trama Gürtel, ha remitido una carta a la jueza de Valencia Carmen García Mingo en la que señala que González Pons, "tenía mando en plaza en las adjudicaciones y la financiación ilegal" del partido, según ha informado la cadena SER.

Tras tener conocimiento por los medios de comunicación de esta carta, González Pons recuerda que estas afirmaciones ya fueron realizadas "hace dos meses" ante un juzgado de Valencia y se consideraron "inadmisibles".

Además, destaca que hace doce años que dejó el Consell de la Generalitat valenciana.

Y, ante las afirmaciones de Álvaro Pérez, "me reservo las acciones judiciales que me corresponden en Derecho", concluye.