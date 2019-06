José Císcar dimite como presidente provincial del PP de Alicante para no dificultar la regeneración del partido

El presidente del PP de la provincia de Alicante José Císcar ha renunciado este martes a su cargo como líder de la formación en la demarcación en lo que ha calificado como una "decisión estrictamente personal" que "no obedece a ningún otro motivo". El nuevo presidente de la formación en la provincia será el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

Así se ha pronunciado Císcar en declaraciones a los medios tras la Junta Directiva del PP de la provincia de Alicante, en la que ha formalizado su renuncia. El ya expresidente ha señalado que esta es una decisión "tomada ya hace bastante tiempo" porque consideró que "tras las municipales había que hacer una renovación en la presidencia del partido". Císcar, no obstante, continuará como diputado en Les Corts Valencianes.

Así, Císcar ha indicado que ha esperado a que pasaran las elecciones municipales y la constitución de los ayuntamientos y a que "la negociación por la presidencia de la Diputación ya estuviera completamente encarrilada" para dejar su cargo.

"Llevo siete años al frente del PP en la provincia de Alicante, y nuestro discurso durante estos años ha sido de regeneración y renovación, y como he dicho a mis compañeros de Comité y de Junta Directiva, me fallaría a mi mismo: si alguien que propugna esa renovación y regeneración a través de dos Congresos y dos Convenciones provinciales no predicara con el ejemplo, no seria creíble", ha manifestado.

Císcar ha manifestado que lleva en política "en puestos de choque" desde hace 20 años, cuando accedió a la alcaldía de Teulada, y ha manifestado: "creo que ahora el propio presidente tenía que dar un paso al frente, para que no se piense que lo predicamos solo para los demás, esto de la renovación, sino que todos tenemos que ser consecuentes con ese discurso". Así, ha agregado: "ya no tengo 20 años, y necesito algo de tiempo para mí".

El ya expresidente ha recibido el "agradecimiento de todo el Partido Popular de la Comunitat Valenciana" por parte de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien ha manifestado que "ha sido un gran presidente provincial".

"Si el PP empezó la senda de abrir su estructura a las bases es porque desde el PP de Madrid y de la Comunitat Valenciana impulsados por el de la provincia de Alicante luchamos para que eso fuese una realidad", ha manifestado Bonig.

Dolón, votado por unanimidad

A Císcar le sucederá en este cargo orgánico el actual alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, que durante la pasada legislatura ha sido vicepresidente de la Diputación. Císcar ha señalado que el partido "queda en muy buenas manos", las de Dolón y las del nuevo secretario provincial, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

Císcar ha detallado que el proceso de elección de Dolón ha sido acorde a los estatutos del partido: "ante la renuncia del presidente, se elige un nuevo presidente que sea miembro de ese comité ejecutivo".

"Eduardo es miembro de ese comité ejecutivo y además ha sido una sucesión natural porque él es el número dos del partido, es el secretario provincial, se ha sometido a votación, se ha aprobado por unanimidad y por lo tanto, el proceso está cerrado", ha explicado.

Por su parte, la presidenta del PPCV ha loado a Dolón y Pérez como "representantes de lo mejor que tiene el Partido Popular, que es su poder municipal", y ha informado que "van a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación y otros ayuntamientos para ser ese contrapeso a las políticas del Consell".

Asimismo, Bonig ha criticado al líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, sobre quien ha manifestado que es "el más veterano en política". "Hoy ha dicho que no descarta presentarse a un tercer mandato. No seré yo la que le dé un consejo, pero bueno, la renovación que tanto predica el PSPV podría empezar a aplicársela", ha apostillado.